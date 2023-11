Luis Campos donne un cours sur le mercato à La Sorbonne

Luis Campos s’est fortement activé en coulisses l’été dernier pour changer une grande partie de l’effectif parisien. Le Portugais prépare peut-être le mercato de janvier où des renforts sont à prévoir sur certains postes. Son métier, la manière de préparer un mercato, les clés pour réussir… Luis Campos a tenté de tout expliquer aux élèves de l’école d’économie de La Sorbonne ce vendredi.

« L’équipe est plus importante que l’individu, le club plus important que l’équipe »

Pendant plus d’une heure et demie et devant plus d’une centaine d’élève de la fac parisienne, le Portugais a tenu un cours sur le marché des transferts. « Une tête carrée ne comprendra jamais un ballon rond », voilà comment le conseiller football a débuté son discours. Pour lui, il faut avoir l’esprit ouvert donc. Il ne s’est pas attardé sur les nombreux transferts qui ont fait sa carrière. Il a plutôt parlé du statut des joueurs, du fonctionnement d’un club, comment réussir son mercato, etc. Pour lui, il y a des priorités qu’il ne faut absolument pas négliger. « J’ai 59 ans, je suis dans le foot pro depuis mes 18 ans, et je vous dis très clairement : l’équipe est plus importante que l’individu. Et le club est plus important que l’équipe« . Ça peut paraître logique mais ce n’est pas toujours le cas. On l’a observé au PSG ces dernières années avec la scarification des individualités et le club parfois pas respecté par ses joueurs. Le dernier mercato parisien est venu changer tout cela.

Et justement, le travail de l’été dernier était aussi de remettre en place un collectif solide, cohérent, avec des joueurs qui se complètent les uns avec les autres sur le terrain. « C’est comme de la neurologie, des connexions nerveuses. On peut avoir 11 joueurs extraordinaires, s’ils ne trouvent pas la connexion nerveuse ça ne va pas marcher. Chercher les joueurs capables de communier les uns avec les autres, c’est là où je pense que je suis fort », a déclaré Luis Campos. Par ailleurs, il y a des joueurs pas à la hauteur la saison dernière qui ont retrouvé un excellent niveau cette saison grâce à l’apport du collectif. « On a l’exemple de joueurs qui changent beaucoup cette année, parce qu’on est beaucoup plus avec une pensée collective. On pense à jouer tous ensemble, ça fait que tout le monde peut briller ». Tout passe par le collectif donc.

Et pour ce faire, il faut déjà passer par une méthode de recrutement intelligente. Recruter les meilleurs joueurs ne fait pas tout. Il faut avoir une autre approche si l’on veut trouver les bons joueurs pour le club en question. Luis Campos détaille cette méthode auprès des élèves de La Sorbonne. « Si je vais avec un de mes frères en match, il va me dire : lui, c’est le meilleur joueur, et normalement, il a raison. Mais parfois, ce n’est pas le joueur pour mon équipe ». Campos va plus loin dans la réflexion et réalise une short liste de 9 joueurs par poste, se renseigne sur Transfermarkt ou le CIES, utilise la data, et va aussi chercher des informations sur ce qui constitue la « tête » des joueurs. En collaboration avec un professeur de l’université de Berlin, ils ont constitué un outil qui permet de savoir qui est le joueur en fonction de ce qu’il partage sur les réseaux sociaux. Même si le joueur est influent sur les RS, ça ne fait pas tout.