Luis Campos a inversé la tendance en interne

Après deux marchés des transferts difficiles, Luis Campos a relevé la tête et s’est rattrapé avec un dernier mercato abouti. Son avenir était menacé mais aujourd’hui le Portugais a retrouvé sa légitimé et est soutenu par Nasser Al-Khelaïfi.

Il n’est plus menacé en interne

Il a travaillé très dur sur ce nouveau Paris Saint-Germain. Critiqué pendant de longs mois, Luis Campos a construit un vrai projet qui porte ses fruits en ce début de saison. Alors que son contrat expire en 2025, le conseiller sportif du club n’est plus menacé et renforce sa place en interne, annonce Le Parisien. Avant d’arriver à ce résultat il a fallu passer par des étapes qui l’ont fragilisé. C’est le cas du dossier Kylian Mbappé qui a duré tout l’été. Il avait une position plus douce que son président à ce sujet. En retrait, il a tout fait pour la réintégration du joueur français dans l’effectif.

Le Parisien explique que le président et son conseiller ont travaillé main dans la main pour bâtir cette nouvelle équipe du PSG. Avec des nuits qui ne dépassaient pas les 4 heures de sommeil. Mais aussi des appels téléphoniques à n’importe quel moment, peu importe les décalages horaires, afin de se tenir au courant quotidiennement. En somme, Nasser Al-Khelaïfi estime que Luis Campos est toujours l’homme de la situation. Les deux hommes sont d’ailleurs derrière le recrutement de Manuel Ugarte. L’un prend son téléphone pour appeler le joueur et l’autre lui expose les arguments pour rejoindre la capitale.

Ce sont aussi les départs des nombreux indésirables qui ont plaidé pour Luis Campos (Icardi, Draxler, Wijnaldum, Paredes, Renato Sanches) mais aussi des gros salaires (Messi, Ramos, Neymar, Verratti). Même si son bilan est positif pour le moment, ses relations « privilégiées » gênent parfois en interne. Le conseiller sportif préfère se concentrer sur les performances du PSG et espère voir cette équipe remporter la Ligue des Champions d’ici les deux prochaines années, annonce Le Parisien.