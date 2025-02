Luis Campos a reçu une très grosse offre de l’Arabie saoudite

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Luis Campos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’Arabie saoudite tente de le convaincre avec une très grosse offre.

Au PSG depuis l’été 2022, Luis Campos arrive en fin de contrat le 30 juin. Ces dernières semaines, le conseiller sportif des Rouge & Bleu discute avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur le dossier. Des clubs de Premier League et l’Arabie saoudite font les yeux doux aux dirigeants portugais. Cette dernière serait prête à faire des folies pour convaincre Luis Campos de la rejoindre.

200 millions d’euros sur 10 ans

Selon les informations du Parisien, le Pays du Golfe aurait fait une proposition de 200 millions d’euros sur 10 ans à l’actuel conseiller sportif du PSG, soit 20 millions d’euros par an « pour structurer et organiser à sa guise la future sélection, avec l’objectif de la porter en demi-finale de la compétition. Des étapes intermédiaires avec obligation de résultats ont également été inscrites dans le contrat. Luis Campos aurait des comptes à rendre au président de la Fédération saoudienne de football Yasser bin Hassan bin Mohammed al-Misehal, ainsi qu’au ministre des Sports, le Prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, un proche de Mohammed ben Salmane, le Prince héritier du pays », indique le quotidien francilien. Ce dernier indique que Luis Campos doit donner une réponse avant le 31 décembre 2025. Il n’a donc pas signé ce document alors qu’il donne sa priorité au PSG. Mais à Paris, les négociations paraissent au point mort.

Arsenal et Chelsea aussi intéressés

Le Parisien indique que le PSG n’a toujours pas formulé à ce jour de proposition de prolongation concrète et chiffrée à Luis Campos. « C’est aujourd’hui ce flou, cette absence de preuve tangible qui rend le futur de Campos incertain au PSG. » Si les positions se rapprochent, tout indique que Campos continuera à Paris où il se plaît et a trouvé ses marques, passionné par le projet mis en place avec Luis Enrique de miser sur des jeunes talents à fort potentiel, entourés de joueurs cadres. Sinon, il n’exclut plus de tourner la page, lance Le Parisien. Outre l’Arabie saoudite, Arsenal est entré en contact avec l’entourage du Portugais, tout comme Chelsea, qui le drague depuis longtemps, avance le quotidien francilien. Ce dernier rappelle qu’il y a quelques semaines, le PSG a pris contact avec Andrea Berta, l’ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, libre depuis le début de l’année 2025.