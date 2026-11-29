Conseiller sportif du PSG depuis 2022, Luis Campos n’était pas présent au Parc des Princes hier soir lors de la victoire du PSG contre Lorient. Le dirigeant portugais a expliqué qu’il souffrait d’un problème personnel de santé.

Luis Campos est présent à pratiquement tous les matches du PSG. Mais depuis trois matches, le conseiller sportif des Rouge & Bleu n’était pas présent avec l’équipe parisienne. Aucune raison n’avait été avancée. Ce matin, après la victoire du club de la capitale contre le FC Lorient pour le compte de la douzième journée de Ligue 1 (2-0), Luis Campos a pris la parole sur son compte X en publiant un long message. Dans ce dernier, il explique vivre des moments particuliers liés à un problème personnel de santé. Le dirigeant portugais indique tout de même que cela ne l’empêche pas de travailler et de donner le meilleur de lui-même dans ses obligations professionnelles.

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« J’ai pu compter sur l’aide de l’équipe. Des gens formidables, sur le terrain comme en dehors »

« Je vis des moments particuliers. L’un est lié à un problème personnel de santé, mais qui ne m’empêche pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes obligations professionnelles. Avant le match à City, j’ai réussi, après réflexion et méditation suite aux premiers traitements difficiles, à trouver l’équilibre nécessaire pour me remettre sur pied et continuer à être performant. Ça n’a pas été facile. J’ai pu compter sur l’aide de l’équipe. Des gens formidables, sur le terrain comme en dehors. Lorsque nous avons affronté le Barça, j’ai craint que ma peur ne se répercute sur l’équipe. Mais non, tout le monde a été incroyable. Mais ceux qui me connaissent savent à quel point je m’efforce de préserver l’harmonie. Avec l’aide du président Nasser et de son équipe, de Luis Enrique et de son staff, d’Olivier Gagne et de tous ceux qui travaillent au quotidien au sein de ce groupe extraordinaire à Poissy. Et enfin, les joueurs qui se sont multipliés en messages, visites personnelles, etc., me transmettant de l’énergie positive et me rappelant que, comme le dit le coach, on se regroupe pour défendre, on se sépare pour attaquer et on se retrouve devant le but pour fêter le but. Quelle équipe ! Ensemble, j’ai senti la force nécessaire pour surmonter l’obstacle que la vie m’a mis en travers du chemin. Et c’est presque fait. Ce qui ne te tue pas doit te rendre plus forte. Le travail me nourrit et me fait me sentir vivant. C’est ça qui est important pour la suite. (…) Pour moi, la maladie exige la même voie que la santé. Respecter les règles, défendre et combattre ce qui nous tue ou nous donne la vie. En sachant toujours que même en suivant cette voie, nous pouvons mourir. Par notre faute ou/et par celle des autres. Après tout, c’est simple. Mais on ne le sait que plus tard. Parce que tout finit par se savoir. Et vous avoir peur ? Moi non. »