Luis Campos bientôt en Russie pour Aleksey Batrakov ?

Ces dernières semaines, le nom d’Aleksey Batrakov a été associé au PSG. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, pourrait se rendre en Russie pour discuter de sa situation.

Le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. Si le PSG est concentré sur sa fin de saison avec la possibilité de remporter deux titres, ses dirigeants ont déjà travaillé sur les postes à renforcer et les pistes pour cela. Ces dernières semaines, le nom d’Aleksey Batrakov a été associé au PSG. Le milieu offensif russe (20 ans) brille avec le Lokomotiv Moscou avec 17 buts et 12 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Il attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens.

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« Ils communiqueront principalement avec le club »

Ce lundi soir, le média russe Sport-Express, dévoile des déclarations de Vladimir Kuzmiche, l’un des agents d’Aleksey Batrakov, sur l’intérêt du PSG à son égard. « J’ai des informations selon lesquelles lui-même (Luis Campos) ou l’un de ses plus proches collaborateurs devrait se rendre à Moscou. Ils communiqueront principalement avec le club », assure Vladimir Kuzmiche auprès du média russe.