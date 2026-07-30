Luis Campos dévoile ses méthodes de recrutement

Luis Campos est l’un des artisans des deux saisons historiques du PSG. Le conseiller sportif du club de la capitale s’est confié sur sa méthodologie de travail.

Arrivé au PSG durant l’été 2022 au poste de conseiller sportif, Luis Campos est l’un des artisans du nouveau PSG, qui mise désormais sur les jeunes prometteurs plutôt que sur les superstars déjà confirmées. Avec Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi, le dirigeant portugais recherche les profils qui pourraient s’incruster dans le moule du PSG du coach espagnol. Dans une interview accordée à RTP, Luis Campos s’est longuement confié. Ses méthodes, les succès du PSG, la signature des joueurs portugais…

Sa méthode de travail

« On m’appelle le loup solitaire parce que je dois cacher beaucoup d’informations, mes idées. Parfois, je dois passer totalement inaperçu en me déguisant afin de pouvoir choisir les bons joueurs, choisir les bons entraîneurs. Aujourd’hui, j’ai un visage connu mondialement. Beaucoup de fois, pour aller voir des matches, je dois me déguiser : des vêtements sombres, des bonnets. J’ai déjà mis une fausse moustache. Ce n’est pas le fait d’être reconnu qui me préoccupe ou que les journalistes sachent que je suis là. C’est pour que les joueurs que j’observe ne sachent pas que je suis là. Je ne parle jamais avec ces joueurs ni avec ses agents. Quand je vais voir les matches sans être reconnu, j’achète souvent ma place et je vais autre part dans le stade qu’en tribune présidentielle. C’est mon idée de voir comment est le joueur dans la réalité. »

Sa technique spéciale pour juger un joueur

« Manger avec lui pendant une semaine ou faire du shopping, comme je l’ai déjà fait, ça me sert à définir s’il a un profil psychologique, savoir s’il ne va pas déstabiliser tout un vestiaire. Pour l’exemple du shopping, c’était un joueur pour lequel tout le monde me disait : « Luis, ce ne sera jamais un grand joueur parce qu’il n’arrive pas à se contrôler face à l’argent, il a une mauvaise relation avec l’argent. » Du coup, je me suis dit qu’il me fallait une stratégie pour vérifier si c’était vrai. J’ai donc pris un rendez-vous avec ce joueur dans un café qui se trouvait dans un lieu de shopping où il y avait de très belles boutiques. J’ai dit au joueur : « Allez, viens, on va faire un tour et on va parler. » Et puis le joueur est entré dans le premier magasin, puis dans le deuxième, le troisième, etc. Il a dépensé beaucoup d’argent (rires). Ensuite, quand je rencontre un joueur dans un restaurant, je lui présente le projet collectif du club, notre idée du club. Après, je lui dis comment on le voit dans ce projet. Normalement, dans ce moment aussi important, le joueur doit être très attentif. Et parfois, je discute avec lui et au bout de cinq, six minutes, je le vois mettre sa tête dans ses bras et me donner la sensation que c’est un joueur qui a un manque de concentration, qui n’a pas certaines qualités importantes dans le football moderne. »

Les succès du PSG

« Ce qui m’a surpris au PSG, c’est la rapidité à laquelle on a commencé à gagner. Je ne pensais pas que l’évolution du projet allait aller aussi vite. C’est le mérite de l’entraîneur. »

Le recrutement des joueurs portugais

« Les joueurs portugais connaissent le jeu. Ils sont tous moins physiques que les joueurs français. Vitinha, João Neves, Nuno n’est pas non plus un géant. Gonçalo a un profil différent. Mais ils connaissent tous très bien le jeu. Ce sont des joueurs extrêmement intelligents. Cette facette est très importante pour nous parce qu’elle nous permet d’avoir le contrôle du jeu. »