Luis Campos évoque le mercato estival du PSG

Le PSG est officiellement champion de France après sa victoire contre Lens ce soir. À l’issue de la rencontre, Luis Campos a évoqué le mercato parisien.

Grâce à sa victoire sur Lens ce mercredi soir en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (0-2) et a validé son quatorzième titre de champion de France. Le club de la capitale peut désormais se concentrer sur la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. À l’issue de la rencontre, au micro de beIN SPORTS 1, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, est revenus sur le titre de champion de France des Rouge & Bleu.

« C’est toujours un titre important d’être champion de France »

« Je ne vais pas beaucoup parler sur le jeu. Je vais surtout féliciter mon président, toute la direction du club, mon excellent coach, les joueurs, tous les supporters, tous les Parisiens. Je pense que c’est toujours un titre important d’être champion de France. Je profite aussi pour féliciter Lens, qui a été un grand adversaire pendant toute la saison. Ils ont fait une saison magnifique. Ils ont une bonne équipe, un bon coach. C’était un adversaire très digne durant toute la saison. Je pense aussi qu’après une année compliquée avec tout ce qu’il s’est passé avec les droits TV, on a vu une saison extraordinaire de mon point de vue au niveau du football. Des grandes équipes, Monaco, Lille, Lens bien sûr, Lyon. On a vu des grands matches. Ceux qui aiment le foot, cette année peuvent être très heureux de tout ce qu’il s’est passé en France. Le PSG favori de la finale de la Ligue des champions ? Dans une finale, il n’y a pas de favori. Je pense que notre équipe a du caractère, de la qualité. Et je suis sûr que le coach, il va bien préparer tous les joueurs pour cette finale. Il sait bien le faire. Je suis confiant mais en même temps, on est dans un état de faire tout pour arriver à la finale dans les meilleures conditions.«

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« On sait très bien qui sont nos cibles »

Le conseiller sportif du PSG a aussi été questionné sur le mercato. Et le dirigeant portugais a confirmé que ce dernier était en stand-by le temps de la fin de la saison 2025-2026 du PSG. « Le mercato ? C’est bien pour le PSG parce que cela veut dire que l’on est un grand club, que tout le monde veut venir ou que tout le monde veut utiliser le nom du PSG dans le mercato. On a pris une décision avec le président et le coach, notre mercato il est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien qui sont nos cibles mais on n’a pas bougé un millimètre sur le mercato. Tous les noms qui sortent, ce ne sont que des spéculations. Notre intention, c’est d’arriver le 30 avec l’équipe très motivée, tout le monde à fond. Quelqu’un m’a dit aujourd’hui : « Avant, c’est une grande victoire pour le PSG, mais maintenant, c’est aussi quelque chose qui peut faire l’histoire pour tout le monde. C’est beaucoup plus large si on arrive à le faire. » Notre intention, c’est d’arriver le 30 en forme. Après, on verra. On a bien dans la tête ce que l’on veut faire mais on n’a pas bougé d’un millimètre. »