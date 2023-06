Luis Campos évoque les départs de Messi et Ramos, et l’avenir de Galtier

Le PSG a terminé sa saison sur une défaite contre Clermont hier soir (2-3). En marge de cette rencontre, Luis Campos a été interrogé sur les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi mais également l’avenir de Christophe Galtier.

Champion de France, le PSG risque de connaître des chamboulements durant le mercato estival. En ce qui concerne le poste d’entraîneur, Christophe Galtier ne devrait pas honorer sa deuxième année de contrat. Son départ pourrait être officialisé dans les prochains jours. Pour le remplacer, Julian Nagelsmann serait le favori des décideurs parisiens. L’ancien coach du Bayern Munich pourrait arriver à Paris avec comme adjoint Thierry Henry. Interrogé sur l’avenir de Galtier par Canal Plus Sport 360, Luis Campos n’a pas voulu acter la fin de l’aventure de l’ancien coach niçois. « On a vécu trois jours compliqués à gérer sur le plan émotionnel, on ne prend pas de décisions dans l’émotion. On va faire un bilan de la saison, et pas seulement de l’entraîneur, de l’effectif également, identifier les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir. »

« Messi et Ramos ? On a discuté pendant longtemps de l’avenir »

Le conseiller sportif du PSG est aussi revenu sur le choix des dirigeants parisiens de ne pas prolonger les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos, qui repartent libres de tout contrat après deux saisons sous le maillot des Rouge & Bleu. « On a discuté pendant longtemps de l’avenir. Et on est arrivé à ce résultat final. Celui de se séparer de deux grands joueurs du football. On fera un bilan de tous les matches, pas seulement sur l’entraîneur mais sur les joueurs qui doivent partir ou rester. On va avoir le bon timing pour le faire. »