Luis Campos explique la demande du PSG de reporter le match face au RC Lens

La demande de report du PSG pour son match face au RC Lens est au centre de la polémique depuis quelques jours. Le dirigeant parisien, Luis Campos, a expliqué cette décision du club.

Après la trêve internationale de mars, le PSG connaîtra un mois d’avril chargé. Entre ses deux matchs des quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool (8 et 14 avril), l’équipe de Luis Enrique doit défier le RC Lens au Stade Bollaert-Delelis (samedi 11 avril à 17h) dans une rencontre importante pour la course au titre. Cependant, afin d’éviter de disputer trois matchs en l’espace de six jours, le club parisien a demandé le report de sa confrontation face aux Sang & Or à une date ultérieure, comme cela avait été le cas avec la rencontre du FC Nantes (reprogrammée au 22 avril), ce qui avait permis de préparer dans les meilleures conditions la double confrontation face à Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions. Cependant, cette demande a été officiellement refusée par le club artésien via un communiqué.

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« On n’a rien contre Lens. Cela aurait la même chose avec une autre équipe »

Depuis, la demande du PSG est pointée du doigt. Face à ces nombreuses critiques, Luis Campos a décidé d’expliquer cette décision des Rouge & Bleu lors de l’émission « Rothen s’enflamme » de RMC Sport : « La position du PSG est très claire et le fruit d’une grande réflexion de nous tous pour les avantages et désavantages que cela apporte, pas seulement au PSG, mais au football français. On pense que la France peut être mieux représentée en Europe grâce à ce report pour avoir des points (à l’indice UEFA) et garder la 5e place. En même temps, il faut que je vous dise qu’on n’a rien contre Lens, ce sont des bons copains. Cela aurait la même chose avec une autre équipe », a déclaré le conseiller sportif des Rouge & Bleu avant de poursuivre : « Au début, on aurait aimé jouer la Ligue des champions le mardi, puis le mercredi. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril (date de la catastrophe d’Hillsborough, ndlr), on a respecté l’histoire de Liverpool car c’est une date tragique pour le club. Notre idée a toujours été de défendre pas seulement le PSG mais aussi le football français dans le contexte actuel pour la cinquième position. C’est un droit normal et qui a déjà eu lieu dans le football français pour adapter le calendrier des équipes européennes, et pas seulement nous. On n’a rien contre Lens, La question est d’être en meilleure condition pour bien représenter la France en Europe, qui en a besoin. »

Mais le PSG se pliera à la décision de la Ligue, comme l’a rappelé le dirigeant portugais : « La Ligue nous a déjà dit non cette saison. Quand on a joué contre Marseille, le match était le même jour que le Ballon d’or et tous les joueurs du PSG, avec leur esprit de groupe qui est leur marque de fabrique, avaient demandé à être présents pour la fête d’Ousmane Dembélé. La Ligue a refusé de changer la date, et on a respecté cette décision. » Concernant la pétition lancée par l’émission « Rothen s’enflamme » pour empêcher le report de cette rencontre, Luis Campos n’a pas polémiqué: « La discussion est normale, tout comme la pétition. C’est normal, on vit en démocratie. » Pour rappel, la LFP doit rendre sa décision ce jeudi à l’issue d’une réunion avec le conseil d’administration.

🔴 Invité spécial de Rothen s’enflamme, Luis Campos explique la position du PSG sur la demande du report du match à Lens : « Si on avait le match aller mardi et le match retour mercredi, on n’aurait pas demandé le report de Lens. Nous sommes calmes et dans notre droit. » pic.twitter.com/CUhzZrenzl — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 25, 2026