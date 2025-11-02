Luis Campos explique la méthode du PSG dans son recrutement

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club a décidé de miser sur la jeunesse dans son recrutement. Un choix expliqué par Luis Campos.

Quand le PSG a été racheté par QSI en juin 2011, il a recruté de très nombreuses stars pour tenter de gagner rapidement la Ligue des champions. Mais malgré les superstars qui se sont enchaînées sous le maillot de Rouge & Bleu, cela a été un échec. Durant l’été 2023, le PSG décide de confier son équipe à Luis Enrique. Le coach espagnol impose directement sa méthode en plaçant l’équipe au centre de tout. Plus personne n’est intouchable. Il décide également, avec la direction sportive, de miser sur des jeunes talents plutôt que des grandes stars pour son recrutement. Une méthode expliquée par le conseiller sportif des champions d’Europe, Luis Campos.

« Notre idée, c’est de prendre du talent plus jeune »

« Dès le premier jour de mon arrivée, j’ai parlé avec le président et on a toujours pensé à construire un projet pas seulement dans le court terme, mais un projet dans le moyen ou le long terme. Notre idée, c’est de prendre du talent plus jeune, capable de savoir jouer avec les autres et en même temps, c’est très important de prendre des joueurs intelligents. On ne cherche pas des joueurs qui courent vite, qui sont très intenses ou qui techniquement sont très bons. On cherche aussi, et surtout, des joueurs collectivement très forts et qui ont la capacité émotionnellement de supporter la pression d’un club comme le PSG« , indique Luis Campos au micro de Téléfoot.

« Nous avons tous un peu le rêve d’avoir une équipe plus parisienne, plus française »

Le conseiller sportif du PSG a également évoqué l’intégration des titis parisiens au sein de l’équipe première. « Les titis ? C’est un travail commun dans lequel notre coach fait un travail extraordinaire. Nous avons tous un peu le rêve d’avoir une équipe plus parisienne, plus française. C’est une politique dans laquelle on donne plus de possibilités à ces jeunes. Aujourd’hui, on a aussi la culture de la polyvalence. Ça nous permet d’avoir 14, 15, 16 joueurs avec cette qualité de pouvoir jouer dans différents postes. Et en même temps, cela ouvre la porte aux joueurs formés au club. Ils ont l’opportunité de jouer dans l’équipe professionnelle et de progresser, pas seulement avec des entraînements mais également avec des minutes de jeu. Avec l’arrivée de Yohan Cabaye, on discute beaucoup, on fait beaucoup de rendez-vous, surtout au niveau technique, au niveau de ce que l’on pense que c’est important. Quand ils montent en équipe première, ils sont capables d’être plus proches. Ils connaissent déjà les principes de jeu, ce qui rend les entraînements beaucoup plus faciles pour l’entraîneur, pour les joueurs, qui sont déjà-là. Et surtout aussi, aux titis qui montent. »