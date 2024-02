Luis Campos ne devrait pas quitter le PSG cet été

Alors que des rumeurs évoquaient un possible départ de Luis Campos du PSG, le conseiller sportif portugais devrait bien poursuivre pour une troisième année au sein du club de la capitale.

Arrivé au PSG lors de l’été 2022 dans le sillage de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Luis Campos était annoncé possible partant dans les prochains mois. Le Real Madrid, qui pourrait accueillir Kylian Mbappé à l’issue de son contrat au PSG, serait intéressé par lui. Le principal intéressé souhaiterait poursuivre l’aventure au sein du club de la capitale, alors que ses dirigeants se poseraient des questions sur son avenir. Selon Le Parisien, en interne, Luis Campos peut compter sur quelques alliés influents. « Son rôle central sur la stratégie à tenir au prochain mercato fait également de lui un élément important du futur du PSG, où il se verrait d’ailleurs bien rester jusqu’à la fin de son contrat, en 2025. »

Luis Enrique adore Luis Campos

Alors que Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin, cela ne devrait pas avoir d’affluence sur l’avenir du dirigeant portugais, « même s’il n’est pas dupe que certains, en interne, chercheront encore à lui faire porter le chapeau. » Au moment de la prolongation de contrat du numéro 7 parisien en 2022, c’est Nasser Al-Khelaïfi et un peu Antero Henrique « qui ont établi cette prolongation de contrat avec une troisième année à la discrétion de l’avant-centre, qu’il ne lèvera jamais. » Pour le quotidien francilien, on explique au siège du club qu’il « est évident que Campos a toujours un rôle à jouer, car le PSG doit remplacer Mbappé par de multiples nouveaux joueurs. » Ses relations se sont également pacifiées en interne. « Le conseiller sportif conserve des ennemis à l’intérieur du club et sa relation fraîche avec Victoriano Melero, le secrétaire général du PSG, est connue de tout le monde. Il est souvent reproché à Campos un caractère épouvantable avec des méthodes de séparation des pouvoirs entre l’administratif et le sportif qui divisent l’état-major. Mais c’est aussi pour cette raison que Luis Enrique, l’entraîneur, l’adore. »

Il a déjà identifié les profils à recruter

Les deux hommes s’entendent très bien, avance Le Parisien. « Sans épouser la même fluidité, la cohabitation entre le Portugais et son président a trouvé son rythme de croisière, principalement lors du dernier mercato. Campos initie les contacts et le Qatarien vient achever les négociations à partir de listes de souhaits communs. » Le quotidien francilien indique que Luis Campos a d’ores et déjà établi ses listes pour le prochain mercato. Il compte retenter sa chance avec Bernardo Silva, qui aurait une clause libératoire de 58 millions d’euros l’été prochain. Autre joueur offensif pisté, Victor Osimhen « malgré un prix de vente démentiel, 130 millions d’euros. » Joshua Kimmich, qui arrive en fin de contrat en juin 2025 au Bayern Munich, ne serait pas insensible à l’intérêt du PSG, indique le Parisien. Enfin, Leny Yoro fait partie des souhaits de Luis Campos, « toujours dans sa volonté de promouvoir des jeunes talents« , conclut le quotidien francilien.