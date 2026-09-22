Luis Campos répond aux doutes sur l’avenir de l’effectif

Luis Campos a été l’un des artisans de la nouvelle ère victorieuse du PSG. Le conseiller sportif est revenu sur les victoires du club de la capitale en Ligue des champions.

Le PSG est la meilleure équipe du monde depuis maintenant deux ans. Le club de la capitale a en effet remporté les deux dernières Ligues des champions. Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, a été l’un des architectes de ces deux saisons historiques du club de la capitale. Dans une interview accordée au Portugal Football Summit Podcast, il a évoqué les deux Ligues des champions remportées et le rêve d’un nouveau sacre dans la compétition. « Ce sont des moments inoubliables pour tous ceux qui sont au club. Je me souviens d’une image de moi à la fin du match à Budapest, où j’étais déjà en train de faire passer le message et où je pensais qu’après le back-to-back, nous devions immédiatement penser au back-to-back-to-back.«

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« Le désir de travailler ensemble et de privilégier le collectif est toujours bien présent au club »

Dans ce podcast, le dirigeant du PSG a également évoqué l’état d’esprit de l’effectif du PSG. « J’espère et je sens que la faim est toujours là. Le désir de travailler ensemble et de privilégier le collectif est toujours bien présent au club, et c’est pourquoi je pense que, tout du moins, si nous ne gagnons pas, nous serons des candidats. Je continue à voir Luis Enrique réaliser une évolution incroyable. Je continue à voir João et Vitinha plus forts. Je continue à voir Hakimi avec la même faim. Je continue à voir Marquinhos être notre grand capitaine. Je continue à voir Ousmane Dembélé bien présent et avec l’envie de gagner. Ce sont des moments inoubliables pour moi, pour tous les joueurs qui sont sur le terrain, pour Nasser al-Khelaïfi, qui est un président extraordinaire. Il m’a fait confiance, il m’a laissé travailler. Je lui ai toujours fait part de toutes les étapes, et il m’a toujours donné son opinion.