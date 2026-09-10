Luis Campos sanctionné par la LFP

La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner Luis Campos d’un match de suspension ferme après son comportement face au LOSC, le 28 août dernier.

Après Nuno Mendes en début de saison, lourdement suspendu après son carton rouge face au RC Lens au Trophée des champions, la commission de discipline de la LFP a sanctionné un autre Parisien. Mais il ne s’agit pas d’un joueur. Réunie ce mercredi 9 septembre, l’instance de football a décidé de sanctionner le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos.

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Un match de suspension pour Luis Campos

Le Portugais est suspendu un match ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles en raison de son comportement lors du match nul arraché sur la pelouse du LOSC, le 28 août dernier. Une sanction qui pourrait être appliquée pour le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche. Pour rappel, Olivier Létang et plusieurs joueurs lillois étaient remontés après le match en raison de l’égalisation arrachée par Marquinhos dans un temps additionnel à rallonge. Très critique envers l’arbitrage, le dirigeant lillois connaîtra prochainement sa sanction, lui qui a été convoqué par la commission de discipline. Une sanction qui devrait être beaucoup plus lourde que celle de Luis Campos.