Cette saison est considérée comme un échec pour le PSG. Une saison où beaucoup de promesses ont été faites l’été dernier. Luis Campos, Conseiller sportif du club, est un des symboles de la période que le club de la capitale est en train de vivre. Il sait qu’il a échoué lors des deux derniers mercatos, et même certaines stars du PSG lui ont fait remarquer. Arrivé au PSG en juin dernier, le Portugais a eu des hésitations concernant son avenir dans le club dès le mois d’octobre, au moment où Kylian Mbappé avait évoqué des envies de départ.

Celta Vigo et Campos partis pour durer

En contact permanent avec Chelsea depuis le début de l’année, Luis Campos joue sur deux tableaux depuis le début de son aventure à Paris. En plus d’être le Conseiller sportif du PSG il travaille activement pour le Celta Vigo à côté. Le club espagnol préférerait que Campos travaille exclusivement pour lui. Au final, il réussit à jongler entre les deux. Comme le décrit Foot Mercato, Luis Campos souffre de la situation actuelle dans le club de la capitale mais reste déterminé à effectuer un bon mercato d’été 2023. Le média explique notamment qu’en Espagne la situation du conseiller sportif est suivie de très près et que malgré le gros travail qu’il entame auprès du PSG, il arrive à se rendre disponible pour le Celta Vigo. Ce dernier est satisfait de son travail et des anciens recrutements qui ont été faits. Ce travail est notamment récompensé par une 10e place en Liga. Luis Campos y est un homme important et est respecté pour son carnet d’adresse et ses qualités de recruteur. Il a d’ailleurs bien plus de liberté dans ses décisions au contraire de Paris où la pression est bien supérieure explique Foot Mercato. « Le Celta veut continuer avec Luis Campos pendant de nombreuses années et il semble que Campos veuille continuer avec le Celta donc ils continueront sûrement à travailler ensemble la saison prochaine », explique le journaliste espagnol Oscar Mendes. La durée du contrat entre Campos et Vigo n’est pas connu mais il semblerait que cette histoire dure encore pas mal d’années.