Sélectionné avec l’Espagne pour participer à l’Euro 2024, Fabian Ruiz a brillé lors de la première rencontre. Luis de la Fuente s’est montré dithyrambique au sujet du milieu de terrain du PSG.

Auteur d’une belle deuxième partie de saison sous le maillot du PSG, Fabian Ruiz a été sélectionné par Luis de la Fuente pour participer à l’Euro 2024. Pas forcément appelé à être titulaire lors de cette compétition, il l’était pourtant lors du premier match de la Roja contre la Croatie samedi dernier. Lors de cette victoire espagnole (3-0), il avait particulièrement brillé avec un magnifique but et une passe décisive. Souvent décrié, son sélectionneur l’avait couvert de louanges à l’issue de la rencontre. « Il est certain que s’il ne s’appelait pas Fabian, on parlerait beaucoup plus de lui. Ceux d’entre nous qui vivent avec lui et qui le voient travailler avec une telle normalité et une telle simplicité, mais aussi avec un tel potentiel footballistique, savent ce qu’il est et la valeur qu’il a. »

A voir aussi : Fabian Ruiz : « J’ai dû me battre pour gagner ma place de titulaire »

« Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale »

Ce soir, l’Espagne affronte l’Italie pour son deuxième choc de l’Euro. Les deux équipes ayant remporté leur premier match, le vainqueur prendra un bel avantage pour la place de leader du groupe B et se rapprocherait d’une qualification en huitièmes de finale. Avant cette rencontre, Luis de la Fuente s’est présenté en conférence de presse. Et le sélectionneur de la Roja en a profité pour encenser, une nouvelle fois, le numéro 8 du PSG. « J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel, lance le coach dans des propos relayés par RMC Sport. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres. »