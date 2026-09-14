Luis Enrique a changé son management pour sa quatrième année au PSG

Luis Enrique entame sa quatrième saison sur le banc du PSG. Le coach espagnol a décidé de changer un petit peu son management, notamment avec la gestion de ses cadres.

Le PSG réalise le pire départ de saison sous les ordres de Luis Enrique en Ligue 1. Les Parisiens pointent à la septième place après deux nuls, une défaite et une victoire. Depuis août, le coach espagnol met son effectif sous tension. Et même si son discours a toujours été celui de l’exigence et de la concurrence, la réalité, l’an dernier, était un peu différente. L’équipe « type » lors des gros matchs était connue et les mêmes joueurs de champ ont disputé les deux finales en Ligue des champions, avance RMC Sport. Cette fois, tout le monde est bousculé. De quoi perturber l’effectif ? Kvaratskhelia et Dembélé sont déjà sortis à la mi-temps, Lucas Digne n’a pas été convoqué contre Monaco et cette mise sous tension nécessite une adaptation des joueurs. Mais on ne parle ici pas de crispations, voire de tensions: la saison ne fait que débuter et Luis Enrique a assez de crédit aux yeux de son vestiaire pour que ce dernier l’écoute et le respecte, assure le média sportif.

Luis Enrique compte bien se servir de la concurrence pour maintenir tout le monde sous pression

L’exemple de Désiré Doué est parlant. Titulaire indiscutable la saison dernière, il a commencé les deux derniers matches sur le banc. Une situation qui peut le perturber, avance le média sportif. RMC Sport explique qu’avec le recrutement de cinq joueurs du PSG cet été, dont trois joueurs offensifs, Luis Enrique compte bien se servir de la concurrence pour maintenir tout le monde sous pression. Il ne laissera rien passer dans la quête parisienne d’un triplé historique en C1 et aux joueurs de s’y adapter, pour le moment, conclut le média sportif.







