Luis Enrique a donné la permission à Kolo Muani de quitter le PSG

Randal Kolo Muani est l’un des joueurs susceptibles de quitter le PSG cet hiver. Luis Enrique lui a donné la permission de partir, mais le PSG a ses conditions pour le laisser filer.

Arrivé au PSG le dernier jour du mercato estival 2023 contre 90 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au poste de numéro 9 au sein du club de la capitale. Cette saison, il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Il n’a joué que quatorze matches (deux titularisations, 453 minutes de jeu, deux buts, une passe décisive). Il n’a plus joué depuis le 6 décembre et son entrée en jeu contre Auxerre (28 minutes de jeu).

Le PSG veut un prêt avec obligation d’achat

Lors de ce mercato hivernal, il est invité à quitter le PSG. Même si, dans un premier temps, il comptait rester à Paris, ses absences répétées dans les groupes de Luis Enrique en fin d’année 2024 l’ont poussé à tenter de trouver un nouveau club. Même s’il joue peu, il attise les convoitises de très nombreux clubs. Selon les informations de Florian Plettenberg, Luis Enrique a donné à Randal Kolo Muani la permission de quitter le PSG cet hiver. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique que les dirigeants du PSG souhaitent voir leur numéro 23 quitter le club sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, un transfert sec étant actuellement irréaliste. Florian Plettenberg explique que Tottenham fait pression pour se l’offrir. Manchester United, Aston Villa et la Juventus sont également impliqués dans le dossier. Chelsea est également interressé. Le journaliste conclut en indiquant que l’AS Monaco est actuellement hors course.

A voir aussi : Mercato – Le PSG fixe ses conditions pour le départ de Kolo Muani

Il aimerait récupérer entre 50 et 60 millions d’euros

Sur le plateau de l’Equipe de Greg, Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, a également fait un point sur l’avenir de Randal Kolo Muani. « Je pense qu’il va partir du PSG, clairement. Parce que tout le monde est d’accord, joueur et club, pour le faire partir. Après, ce sont les conditions qui ne sont pas bonnes pour l’instant. Le PSG aimerait bien le vendre. Je pense que le PSG va attendre un petit peu avant de prendre une décision parce que le vendre, pour moi, cela va être trop compliqué, ou alors vraiment, il y a un ou deux clubs qui pourraient se l’acheter, mais c’est aux conditions du PSG, 50 ou 60 millions d’euros. C’est presque impossible. Maintenant, l’option probable, c’est un prêt avec option d’achat obligatoire ou non. Les discussions tournent autour d’un prêt avec obligation d’achat, ce qu’espère le PSG. Les clubs qui s’intéressent veulent une option d’achat. Quel intérêt s’il n’y a pas d’option d’achat obligatoire ? Qu’il se montre. S’il joue et qu’il met dix buts avec son nouveau club, jusqu’à la fin de la saison, il sera plus cher qu’en janvier. »