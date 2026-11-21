S’il s’est imposé contre Nice (2-3), le PSG n’a pas la tête à la fête avec la grave blessure de Désiré Doué. Luis Enrique a évoqué la possibilité de recruter avec cette blessure en plus de celle de Khvicha Kvaratskhelia.

Pour son retour sur les terrains après la trêve internationale, le PSG se déplaçait à Nice pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Rapidement mené au score, le PSG a renversé la rencontre en 45 secondes juste après la demi-heure de jeu avec notamment un but de Désiré Doué. Ce dernier, quelques minutes après sa nouvelle réalisation, s’est malheureusement gravement blessé au genou. Au sein du club de la capitale, on soupçonne une rupture du ligament croisé. Si ces soupçons se vérifient après son IRM qu’il passera demain, cela ferait un nouveau coup dur après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a évoqué la possibilité de recruter lors du mercato hivernal.

Il faut s’attendre à une longue absence de Doué ?

« Il faut attendre demain pour savoir exactement quelle est la blessure. Mais c’est une blessure claire, on a pu le voir sur les images. C’est difficile mais c’est la vie d’un joueur professionnel, et il faut l’accepter. Très triste, préoccupé, mais c’est la vie d’un joueur de football professionnel. Et si je dois livrer mon pronostic, je dirai qu’il va revenir plus fort que jamais. C’est quelque chose qu’il faut surmonter. »

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Va-t-il partir passer des examens ?

« Là, il est dans le vestiaire, c’est un moment particulier pour lui et pour les joueurs. Tous les joueurs sont conditionnés, ils voient la blessure… Je ne connais pas encore le protocole exact. Il va faire des tests demain, et le club vous enverra alors le communiqué médical. »

Cette blessure s’ajoute à celle de Khvicha Kvaratskhelia. Allez-vous devoir recruter cet hiver ?

« Nous sommes toujours ouverts au marché, mais ce n’est pas parce qu’il y a deux joueurs blessés qu’on va forcément bouger. Il y a des joueurs qui ont moins joué et qui peuvent apporter leur contribution. On va surmonter ça en équipe. »

Que faut-il faire pour battre le PSG ?

« Chaque match est un défi que nous voulons relever. En principe, c’est très compliqué après une trêve internationale. Ce match arrivait quelques jours avant celui en Ligue des champions contre la Roma. En face, il y avait une belle équipe avec un bon entraîneur, Olivier Pantaloni, que j’ai pris le temps de féliciter. C’est une très belle équipe à voir. Je l’avais dit avant le match : si vous pensez que ce sera facile à Nice, vous vous trompez ! Même si on a encaissé ces buts, je suis content de la mentalité de mes joueurs. J’ai apprécié le caractère de mon équipe.«











































