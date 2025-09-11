Luis Enrique a reçu le Onze d’Or du meilleur entraîneur

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a métamorphosé le club de la capitale et lui a offert sa première Ligue des champions. Il a reçu le Onze d’Or du meilleur entraîneur.

Si certains étaient sceptiques lors de son arrivée sur le banc du PSG il y a deux ans, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord avec ses choix, son jeu flamboyant et ses résultats sur le terrain avec six titres en France (deux Ligues 1, deux Trophées des Champions et deux Coupes de France), une Ligue des champions et une Supercoupe d’Europe. Sans surprise, il fait partie des meilleurs entraîneurs du monde.

Un plébiscite pour l’entraîneur du PSG

Nommé pour le titre de meilleur entraîneur de l’année 2025 lors de la cérémonie du Ballon d’Or, le coach du PSG, qui a été élu meilleur technicien de Ligue 1, a reçu le Onze d’Or du meilleur entraîneur de l’année 2025. Il a été plébiscité par les lecteurs du magazine Onze Mondial avec 59% des suffrages. Il devance Hansi Flick, le coach du FC Barcelone (28,5%), Simone Inzaghi (Inter, 5,5), Arne Slot (Liverpool, 5,3) et Mikel Arteta (Arsenal, 1,7). Le magazine a également élu le meilleur onze de la saison, avec cinq joueurs du PSG dedans (Hakimi, Pacho, Mendes, Vitinha, Dembélé).

Le classement du Onze d’or du meilleur entraîneur

Luis Enrique (59%) Hansi Flick (28,5%) Simone Inzaghi (5,5%) Arne Slot (5,3%) Mikel Arteta (1,7%)