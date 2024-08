Hier soir, le PSG s’est imposé contre Le Havre en ouverture de la première journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, Luis Enrique a aligné le onze le plus jeune de l’histoire du PSG.

Luis Enrique est un entraîneur qui aime lancer de jeunes joueurs. La saison dernière, il avait donné leurs premières minutes en professionnel à Senny Mayulu et Yoram Zague, dix-huit ans chacun, et fait de Warren Zaïre-Emery (18 ans) un titulaire indiscutable. Hier, le coach espagnol est resté dans ses standards avec la titularisation d’Ibrahim Mbaye contre les Havrais. Le titi est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire à commencer une rencontre avec le PSG (16 ans, 6 mois et 23 jours). Il a effacé des tablettes Warren Zaïre-Emery.

La jeunesse au pouvoir

Outre la titularisation d’Ibrahim Mbaye, Luis Enrique avait aussi décidé d’aligner Yoram Zague dans le couloir gauche de la défense, Lucas Beraldo en défense centrale ou bien encore Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. La moyenne d’âge de l’équipe alignée par le coach du PSG hier était de 22 ans et 192 jours. C’est la plus jeune moyenne d’âge de l’histoire du PSG toutes compétitions confondues, rapporte l’Equipe. « Le précédent record datait du 28 mai 1985 face à Nancy, également en Ligue 1 (22 ans et 314 jours) », indique le quotidien sportif. Hier, le joueur le plus « vieux » au coup d’envoi du côté parisien était Marco Asensio avec ses 28 ans.