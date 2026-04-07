Luis Enrique affiche ses ambitions avant d’affronter Liverpool

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Après sa victoire contre Toulouse vendredi soir (3-1), le PSG retrouve le Parc des Princes demain soir avec la réception de Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué la double confrontation contre Liverpool, le rôle de favori du PSG, Fabian Ruiz….

La préparation du match contre Liverpool (PSG TV)

« On avait parlé de ça, de l’importance du match contre Toulouse. On a vu le derby Lille-Lens (3-0) et comme nous avons fait le boulot, c’est important parce que nous sommes dans une meilleure position en championnat. On aborde la Ligue des champions avec plus de confiance. »

L’étiquette de favori (PSG TV)

« L’année dernière. On avait fait notre meilleur match de la saison, et on a perdu. L’année dernière, le favori était Liverpool et le PSG s’est qualifié. Il n’y a pas de favori. Si tu penses que tu es favori, tu te rates. On joue face à une équipe de très haut niveau. Nous n’allons pas commettre cette erreur. »

Le rôle de favori

« Ce n’est pas important qui est le favori parce que dans ce type de match, c’est impossible d’avoir un favori. Je ne crois pas que nous le soyons. L’année dernière, tout le monde disait que c’était Liverpool et le PSG s’est qualifié. »

Les différences avec la saison dernière

« C’est une année différente. Je veux la même identité de l’équipe à chercher à jouer du bon football, à profiter de la compétition. »

Bradley Barcola

« Quand un joueur est dans le point médical, il est forfait pour le match. Il en manque un petit peu pour la confiance et on cherche les meilleures conditions pour les joueurs. C’est à lui de dire quand il est prêt. »

À lire aussi : Plusieurs retours à l’entraînement du PSG à la veille de Liverpool

Le match contre Liverpool la saison dernière

« C’était un match de très, très haut niveau. Je signerai pour le même match mais pas pour le même résultat. Il faut profiter de jouer au Parc, une ambiance incroyable. C’est très bon pour nous de jouer à la maison. »

Fabian Ruiz

« Il faut attendre le joueur, il n’y a pas de problème. On cherche à avoir les joueurs le plus vite possible. On reste à donner la confiance au joueur. Fabian n’a pas encore fait l’entraînement avec le groupe. Il a beaucoup progressé et nous sommes contents parce qu’il semble sur le bon chemin, mais il en manque encore un peu. »

Gonçalo Ramos

« Une équipe qui veut gagner tous les trophées a besoin de joueurs comme Gonçalo Ramos, ou Kang-In Lee qui aident l’équipe à n’importe quel moment. Ce sont des joueurs très difficiles à trouver. Ils sont très importants pour chercher à gagner ce que nous voulons. »

Hugo Ekitike

« Normalement, je ne parle pas des autres joueurs que ceux du PSG. Après son départ d’ici, il a été très bon en Allemagne et à Liverpool. Il est maintenant un joueur international, il a beaucoup progressé. Il était très jeune quand il était ici, il s’est beaucoup amélioré. Mais ce n’est pas le moment de parler des joueurs de Liverpool. »

Les clés de PSG / Liverpool

« On espère avoir plus le ballon que Liverpool, mais on connaît la difficulté, c’est une très bonne équipe avec un très bon coach. On est habitué à jouer contre des équipes anglaises, ce n’est pas différent de l’année dernière. »

PSG / Liverpool, un nouveau classique européen ?

« Montrer qu’on est là tous les ans et jouer contre Liverpool, c’est toujours positif. On veut se qualifier pour les demi-finales, on connait la difficulté mais on est très motivés. »

Liverpool

« C’est compliqué de parler de Liverpool, Arne Slot en parle très bien. Mon analyse, c’est à la fois la même équipe mais une équipe différente. Tout le monde essaie de déterminer qui est favori mais dans ce genre de match, ça ne veut rien dire. Ce sera difficile pour les deux équipes. »