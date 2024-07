Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur Joao Neves rapidement

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aurait fait de Joao Neves sa priorité. Luis Enrique aimerait que le dossier de l’international portugais se décante rapidement.

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaiterait se renforcer à tous les postes. En ce qui concerne le milieu de terrain, les dirigeants parisiens auraient fait de Joao Neves leur priorité. Mais le club de la capitale est pour l’instant tombé sur os. En effet, le Benfica, qui aimerait conserver son jeune milieu de terrain (19 ans), réclamerait 120 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, pour le laisser filer. Le PSG, qui veut recruter l’international portugais, ne souhaite pas offrir cette somme, lui qui a récemment fait une offre de 75 millions d’euros.

Rui Costa pourrait ouvrir la porte

Selon les informations de O Jogo, Joao Neves souhaite quitter son club formateur pour rejoindre le PSG. Le quotidien sportif portugais indique aussi que Luis Enrique a fait du milieu de terrain sa priorité pour renforcer son entrejeu. Le coach espagnol aimerait que ce dossier se concrétise rapidement, afin qu’il puisse rapidement rencontrer ses futurs coéquipiers et comprendre la philosophie de jeu de l’ancien sélectionneur de la Roja et comment il compte l’utiliser au PSG. Le joueur, qui a participé à l’Euro 2024 avec le Portugal, est encore en vacances jusqu’au 26 juillet. Luis Enrique aimerait que le PSG trouve un accord avec Benfica dans les 10 prochains jours. O Jogo explique que si Rui Costa, le président du club lisboète, voulait conserver encore au moins un an sa pépite, il considère dorénavant le départ du milieu de terrain comme de plus en plus probable, afin d’équilibrer les comptes. Il réclamerait toujours les 120 millions d’euros de la clause libératoire. Outre le PSG, club le plus avancé dans ce dossier, Manchester United et Manchester City aimeraient s’offrir les services de Joao Neves.