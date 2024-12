Luis Enrique après AJA / PSG : « On va continuer à insister »

Ce vendredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a encore concédé un match nul (0-0).

Le PSG se déplaçait ce vendredi sur la pelouse d’Auxerre dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Après son match nul contre Nantes le week-end dernier (1-1), le club de la capitale voulait retrouver le goût de la victoire pour conserver sa belle avance en tête du championnat et préparer au mieux son déplacement à Salzbourg en Ligue des champions mardi soir. Mais les Parisiens ont concédé le nul malgré un nombre incalculable d’occasions (0-0). Les Parisiens sont tombés sur un grand Donovan Leon qui a réalisé onze parades, dont deux essentielles dans les arrêts de jeu. Au micro de DAZN, Luis Enrique a évoqué le manque de réussite de son équipe.

A voir aussi : Mendes : « Ce qui a manqué ce soir ? Juste le but »

« Content de la performance de l’équipe mais pas du résultat »

« Je pense que l’on a insisté. Je n’ai pas d’autres formules. Insister, insister, insister. Aujourd’hui, le gardien était très fort. On a eu 25 situations, c’est la deuxième meilleure équipe à domicile. On a fait un bon travail offensif. On ne va pas perdre notre foie. On va écouter les critiques, on est préparé pour ça. On va continuer à insister. Le problème avec ça, c’est que tout le monde derrière est tellement négatif. Pensez où sont les erreurs, de quoi vous avez besoin. On a besoin d’insister, de marquer, c’est le sport. Vous devez marquer des buts. Mais je suis content de la performance de l’équipe, mais pas du résultat. On doit continuer de penser positif. Warren Zaïre-Emery utilisé en troisième défenseur central dans certaines situations ? C’est des consignes que l’on a. Dans l’équipe, il faut avoir de la mobilité, de l’incertitude. Fabian, Vitinha, dès fois, c’est avec Nuno. Cette mobilité, c’est ce que l’on aime. On veut imprimer notre supériorité. On s’est procuré beaucoup d’occasions et on n’en a pas concédé beaucoup. Je n’ai pas la formule magique. »