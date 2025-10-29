Luis Enrique après FCL / PSG : « On a fait un mauvais match »

Dans un match soporifique, le PSG n’a pas réussi à se défaire d’un Lorient qui défendait très bas. Les Parisiens ont concédé un match nul frustrant (1-1).

Après s’être largement imposé contre Brest samedi (0-3), le PSG retrouvait la Bretagne ce mercredi soir avec la rencontre contre Lorient dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Dans un match frustrant, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Moustoir face à une équipe très défensive qui a réussi à égaliser seulement deux minutes après l’ouverture du score des Parisiens par l’intermédiaire de Nuno Mendes (1-1). À l’issue de ce partage des points, Luis Enrique n’a pas caché que son équipe avait réalisé un mauvais match.

« On a manqué de lucidité «

« Des nouvelles de Doué ? Je ne sais pas. Je ne suis pas docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. L’analyse du match ? C’est facile, on a fait un mauvais match, une très mauvaise première mi-temps. On ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions. L’adversaire, Lorient, a très bien défendu et ça a été difficile. Je pense que la deuxième mi-temps, on s’est un peu améliorés, mais je pense que l’on aurait encore pu jouer 90 minutes sans réussir à marquer, lance le coach du PSG au micro de Ligue 1 + Aujourd’hui, cela a été difficile. Les entrées de Vitinha et de Neves ont fait du bien ? Un petit peu mais je pense que l’on a manqué de lucidité et on n’a pas réussi à se procurer des solutions. C’est difficile de gagner un match à l’extérieur comme ça. Lorient a joué très bas ? On est habitué à cette phase de jeu parce que c’est ce que font la majorité des équipes contre nous. On est habitué, mais aujourd’hui, quand tu n’as pas les un contre un, les mouvements, les appels en profondeur et que tu manques de lucidité, c’est difficile. Ils ont bien défendu, il faut continuer, c’est dommage mais c’est comme ça des fois. De la frustration ? Bien sûr. C’est pour ça que je suis entraîneur. Quand tu n’as pas obtenu ce que tu voulais, c’est difficile de digérer ça.«