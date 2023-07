Après le match nul mitigé face à Al Nassr (0-0), Luis Enrique s’est exprimé au micro de PSG TV. Entre première mi-temps interessante et deuxième beaucoup moins, « Lucho » partage une vision plutôt optimiste des choses.

Deuxième match de préparation et premier match nul de la saison. En tournée au Japon, le PSG a été tenu en échec par Al Nassr ce mardi. Un match diamétralement scindé entre une première mi-temps au potentiel séduisant et une deuxième mi-temps bien plus soporifique. Le triptyque Warren Zaïre-Emery, Cher Ndour, Noha Lemina a été très remuant et s’est imposé comme la grosse satisfaction du match. Si on a pu observer un pressing haut et efficace lors des 45 premières minutes, les remplacements survenus à l’heure de jeu ont fait nettement chuter le niveau d’intensité et de justesse technique. Cependant le tacticien espagnol ne voit pas ça d’un mauvais oeil. Ce dernier met en avant la météo locale et l’adaptation qu’elle demande pour un premier match de préparation.

« C’était un match dans des conditions très humides. C’est difficile pour les joueurs de prendre le rythme et d’entrer en jeu, mais j’ai aimé l’équipe. » explique-t-il au micro de PSG.TV. Luis Enrique relève surtout que « la condition physique des joueurs s’améliore » et qu’à présent ils doivent améliorer sur « le plan tactique« .

« Il y a des choses à améliorer«

À la suite du match nul, Luis Enrique a aussi pointé du doigt l’inefficacité de ses joueurs : « Il nous a manqué le but qui aurait pu changer le match« . Un 0-0 au gout amer mais qui n’est en rien une finalité, bien au contraire. L’Espagnol se veut positif sur la prestation du PSG : « J’ai vu des choses très intéressantes en terme de positionnement, de pressing et de rythme avec le ballon« . Le coach veut aussi être confiant pour la suite. Il rappelle – à juste titre – qu’il ne s’agit que de matchs de préparation, et que donc tout ne peut pas être parfait. Avec un onze de départ expérimental, des recrues à intégrer, des nouveaux titulaires à appréhender, cette tournée au Japon sert aussi à créer un esprit d’équipe :

« Ce sont des matches importants bien sûr, mais cela reste une période de préparation » développe-t-il par la suite. Il conclut son propos en se disant « satisfait » de ce qu’il a vu malgré les améliorations à venir.