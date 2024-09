Ce dimanche soir, le PSG a réussi son premier test en s’imposant sur la pelouse de Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1 (1-3). Le club de la capitale réalise un début de saison parfait avec trois victoires en trois matches.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplaçait à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a globalement dominé, le club de la capitale a réussi à marquer deux buts en trois minutes par l’intermédiaire de Vitinha (33e) et Bradley Barcola (36e), qui poursuit son début de saison canon. En seconde période, le PSG a été un peu moins percutant et a vu Lille revenir au score et même égaliser, mais ce but a été refusé pour un hors-jeu. Randal Kolo Muani a scellé la victoire d’une belle tête sur un super travail de Désiré Doué. Au micro de DAZN, Luis Enrique est revenu sur cette belle victoire parisienne sur la pelouse lilloise (1-3).

« Plutôt satisfait de la performance de l’équipe »

« En seconde période, on a pu ressentir plusieurs choses. On a joué trois matches officiels, on a eu du mal à terminer en seconde période. Ils ont failli égaliser, puis finalement, on a réussi à s’imposer. Ça a été très difficile de s’imposer, c’était un match de Ligue des champions. En première période, on a eu des problèmes parce qu’ils ont beaucoup changé au niveau des milieux et de leurs attaquants. On a essayé de contrôler tout ça, mais on a commis quelques erreurs et ils ont les qualités pour marquer des buts. Mais bon, je suis plutôt satisfait de la performance de l’équipe. On pense à s’améliorer à chaque fois, pas après pas. Les différences d’état de forme des joueurs ? C’est difficile pour eux. Je préfère avoir deux grands joueurs à chaque position, avec des joueurs qui ont faim. C’est difficile de jouer dans cette équipe et ils doivent réussir à se montrer. Comment on travaille pendant la trêve internationale ? Je n’ai plus de joueurs dans mon équipe. Ils partent tous pour leurs équipes nationales. Peut-être que je vais aller voir quelques amis et la famille. »