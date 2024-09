Ce samedi soir, le PSG s’est imposé contre le Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a salué la belle performance de son équipe.

Pour son retour sur les terrains, le PSG recevait le Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a dû attendre les quinze dernières minutes de la rencontre et des buts de Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé pour s’offrir une quatrième victoire en quatre matches de Ligue 1 (3-1). Au micro de DAZN, Luis Enrique a salué la performance de son équipe, que ce soit offensivement ou défensivement.

« C’est toujours difficile contre Brest »

« C‘était vraiment un match de Champions League. Avant le match, on a parlé de cette possibilité contre une belle équipe avec des joueurs qui sont individuellement très bons. On peut sentir que c’est une bonne équipe. Je dis bravo à Eric (Roy, NDLR), c’était vraiment très dur. Du respect pour le coach brestois ? La saison dernière, c’était aussi difficile contre eux. C’est toujours difficile contre Brest. Ils savent comment jouer, ils essayent de séparer l’équipe et de jouer des longs ballons quand on les presse. C’est toujours difficile de jouer contre Brest. Le pressing ? C’est notre style et je pense que c’est un bon feeling de jouer devant nos supporters au Parc des Princes parce qu’on peut être plus ou moins précis, mais on sait que l’on va se battre, combattre, même quand on perd le ballon, on va y aller et se procurer plus ou moins d’occasions et on sera là. C’est vraiment un sentiment spécial comme entraîneur. La pression quand on perd le ballon ? C’est l’un des meilleurs moments dans le football. L’autre équipe a le ballon, ils essayent d’ouvrir le jeu et aller de l’avant. Et si vous les presser à ce moment-là et que vous récupérer le ballon, vous allez être plus dangereux. On essaye ça tous les jours et c’est un plaisir de regarder mon équipe. Bien sûr que je veux toujours gagner, mais à la mi-temps, j’ai dit à l’équipe que l’on jouait vraiment bien, qu’il ne fallait pas regarder le score. Ce dernier ne correspond pas à ce que l’on a vu. Il faut continuer à jouer à ce niveau-là et on va gagner. »

« En tant qu’équipe, on a vraiment très bien joué ce soir

Le coach du PSG a ensuite été questionné sur Ousmane Dembélé, auteur d’un très gros match ce soir. « On peut sentir qu’il est heureux, plus confiant qu’avant, mais pas seulement lui. Aujourd’hui, Fabian a marqué un superbe but. Il peut marquer avec l’équipe nationale, mais avec le PSG aussi. On est très content de chacun d’entre eux. En tant qu’équipe, on a vraiment très bien joué ce soir. Qu’est-ce que j’ai dit à Dembélé ? Tu as marqué deux buts, vraiment ! (rire). Il est très content et je suis très content. »