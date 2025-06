Luis Enrique après PSG / Inter Miami : « On a mérité ce résultat »

Pour son quart de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Inter Miami (4-0). Luis Enrique s’est félicité de la performance Rouge & Bleu.

Le PSG n’a pas tremblé. Dans l’obligation de s’imposer pour poursuivre son parcours, le champion d’Europe en titre a livré une prestation solide face à l’Inter Miami de Lionel Messi. Un large succès 4-0, construit avec maîtrise et autorité, qui n’a laissé place à aucun doute… et qui a de quoi ravir un Luis Enrique pleinement satisfait.

« On est prêts à affronter n’importe qui »

« Je crois qu’on a commencé ce match de la meilleure des manières, avec la concentration et la mentalité nécessaires pour jouer notre football. On a mérité ce résultat. Après cette saison, qui j’espère va encore durer, on est prêts à affronter n’importe qui, avec cette ambition de gagner et de jouer notre football. La première mi-temps a conditionné le reste du match. Je suis ravi de tous les joueurs, de leur mentalité, de l’attitude qu’ils ont eue, et je crois que nous avons besoin de continuer à nous améliorer comme toujours parce que c’est ça le football, mais je suis heureux. «