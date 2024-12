Luis Enrique après PSG / Nantes : « Il manquait ce but »

Après sa défaite contre le Bayern Munich mardi soir, le PSG a enchaîné un deuxième mauvais résultat ce samedi soir avec un match nul contre le FC Nantes en Ligue 1 (1-1). Luis Enrique a expliqué que son équipe devait insister afin de trouver plus facilement le chemin des filets.

Pour son retour en Ligue 1, le PSG a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse du Parc des Princes contre le FC Nantes pour le compte de la 13e journée. Alors qu’il affichait une moyenne de trois buts par match en championnat, le club de la capitale a été plus en mode Ligue des champions ce samedi soir avec de très nombreuses occasions sans pour autant réussir à tromper le gardien nantais plus d’une fois. Au micro de DAZN, Luis Enrique a expliqué que ses joueurs devaient insister afin de retrouver l’efficacité devant le but.

« C’est surtout dans le dernier geste que l’on a été moins précis »

« On a dominé totalement le match contre Nantes qui a très bien défendu. Il manquait ce but. Le manque d’efficacité ? C’est l’objectif, insister, insister. Il y a plus d’occasions manquées en deuxième période. C’est surtout dans le dernier geste que l’on a été moins précis. Comment enchaîner les bonnes performances dans les matches qui vont arriver ? La mentalité, c’est d’insister, d’insister. Le calendrier est très difficile en Ligue 1 et en Ligue des champions. Gonçalo Ramos ? Tout dépend du profil de l’attaquant. Gonçalo est un vrai buteur, un joueur de surface. On lui a demandé d’être présent autour de la surface et de faire reculer la défense de Nantes. »