Luis Enrique au PSG, un point fort pour le dossier Kane ?

Cet été, le PSG souhaiterait recruter un attaquant de pointe. Plusieurs noms ont été avancés dont celui d’Harry Kane. La future arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien pourrait avoir un impact positif sur la piste de l’Anglais (30 ans).

La saison dernière, le PSG n’avait pas de numéro 9 de métier, à part Hugo Ekitike mais ce dernier était encore jeune (20 ans) et manquait d’expérience au plus haut niveau. Cet été, l’achat d’un numéro 9 sera l’une des priorités des dirigeants Rouge & Bleu. Ces dernières semaines, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane ont été cités. Pour ce dernier, la future arrivée de Luis Enrique sur le banc du champion de France pourrait avoir un impact positif.

Le PSG pourrait convaincre plus rapidement Kane avec Luis Enrique sur le banc

Selon les informations de AS, Le PSG est conscient qu’avec Luis Enrique sur le banc, il pourrait persuader plus rapidement Harry Kane de s’engager avec le club. L’attaquant, après 12 ans à Tottenham, ne serait pas contre découvrir un nouveau projet la saison prochaine. Il avait aussi été associé à Manchester United et le Real Madrid. Le quotidien sportif espagnol indique que si le PSG passe à l’attaque, il devra convaincre Daniel Levy, le président des Spurs avec qui Kane est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, qui est un coriace négociateur. Pour rappel, il y a quelques jours, les rumeurs indiquaient que Nasser al-Khelaïfi avait placé l’international anglais en tête des pistes pour son futur attaquant et qu’il mène les négociations. AS conclut en indiquant que tout pourrait s’accélérer une fois l’officialisation de l’arrivée Luis Enrique sur le banc parisien.