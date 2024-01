Le Paris Saint-Germain a reconstruit tout un effectif l’été dernier. Luis Enrique est arrivé et façonne l’effectif depuis quelques mois déjà. Certains recrues apportent satisfaction pendant que d’autres sont en difficulté. C’est surtout le poste de numéro 9 qui émet le plus de doutes au coach espagnol. Le journal L’Équipe a livré certaines informations à ce sujet.

Luis Enrique exprimerait certaines réserves au sujet des performances potentielles de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos à atteindre le plus haut niveau. Le premier est à 7 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues en 20 rencontres. Des statistiques correctes mais son apport sur le terrain est encore très critiqué. Pour le Portugais, c’est plus complexe. 4 buts en 19 matches pour un pur buteur. Kylian Mbappé est évidemment le meilleur buteur parisien. Mais en recrutant l’ancien joueur de Benfica, le PSG avait sûrement imagé un meilleur rendement de sa part.

Marco Asensio en alternative ?

Le coach espagnol soutient publiquement les deux joueurs. Il conserve une attitude positive et continue d’encourager les deux joueurs, sur et en dehors du terrain. En revanche, selon L’Équipe, les caractéristiques des deux recrues de l’été dernier ne correspondraient pas à sa vision du poste. Le journal français explique que Luis Enrique attend l’attaquant dans sa participation au jeu, ses décrochages et dans la collaboration avec les centraux.

C’est pour cette raison que le coach parisien envisage Marco Asensio comme une alternative. Il a été satisfaisant en tout début de saison avant de se blesser. Depuis son retour, il a eu du mal à enchaîner. Mais sa performance conte l’US Revel en Coupe de France n’est sûrement pas passée inaperçue. Luis Enrique estime que Marco Asensio serait le joueur qui correspondrait le mieux au profil d’attaquant axial. L’Équipe ajoute que les performances du joueur en début de saison avaient même convaincu Kylian Mbappé que ce joueur pourrait être le numéro 9 titulaire du PSG.