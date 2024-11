Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé sur la rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich.

J-1 avant le choc de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (mardi à 21h sur Canal Plus Foot). Pour se relancer dans ce championnat européen, les Rouge & Bleu auront à coeur de revenir de leur déplacement en Allemagne avec les trois points. Pour cela, il faudra réussir l’exploit de venir à bout d’une équipe en forme ces dernières semaines. Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias.

Est-il toujours inquiet pour la qualification ?

« La confiance que je peux avoir, je l’ai grâce à mon équipe chaque semaine quand je les vois s’entraîner. »

S’attend-il à subir face au Bayern Munich ?

« Il est très clair qu’on est deux équipes qui se ressemblent. On veut avoir le ballon, on fait un pressing très haut… on a des statistiques similaires. On fait partie des meilleures équipes avec les occasions de but mais il n’y aura qu’un ballon. Et donc une équipe devra subir. Eux, ou nous. »

En quoi son équipe a progressé depuis le début de saison ?

« On a joué douze matchs de Ligue 1 et quatre de Ligue des champions, ce qui fait seize matchs au total. Et je crois qu’à chaque fois, saut probablement à Arsenal (défaite 2-0), mon équipe a livré de très bonnes performances. C’est quelque chose qu’on a pu voir au niveau des statistiques, en attaque ou en défense. Demain, on va suivre cette même ligne, mais évidemment, il va falloir aller plus loin que ce à quoi nous sommes habitués. Ce sera pareil pour le Bayern. Quand on n’aura pas le ballon, il nous faudra courir plus. Il faudra élever le niveau, surtout quand on joue contre un adversaire de ce niveau-là et qu’on joue chez eux. »

A-t-il un peu plus de pression avant cette rencontre ?

« On a déjà joué quatre matchs de Ligue des champions, dont trois à domicile. Le résultat est-il juste ou pas? Je l’ai déjà dit, pour moi, il est injuste. Mais il est ce qu’il est. Donc maintenant, on est obligés d’avoir de bons résultats pour se qualifier. On ne sait pas encore combien de points il faudra pour y parvenir, mais on s’est compliqué la tâche tout seul. Le football ne connaît qu’une chose, ce sont les buts marqués et pour ça, on a encore une marge de progression. »

Les difficultés de Barcola avec 1 but en 14 matches de LdC

« Pour juger des stats autour d’un joueur, il faut aussi prendre en considération les années précédentes. On a beaucoup de jeunes et la progression est nécessaire. La force de notre équipe est de ne pas dépendre d’un seul joueur. J’attends une amélioration individuelle de chacun de mes joueurs. »

Une équipe du Bayern avec un style de jeu similaire

« Il ne faut pas généraliser ou comparer. Le Bayern est favori partout, dans toutes les compétitions. C’est un club historique, différent de tous les autres clubs allemands. Il a un poids énorme. C’est un football avec la même idée de jeu que nous, comme Manchester City. On aura deux fronts qui se feront face demain et c’est ce qui garantit un très grand match. »

Le retour de Gonçalo Ramos dans le groupe

« Gonçalo Ramos est dans le processus final de récupération, avec l’intention de revenir, mais je ne sais pas quand. L’objectif est que tous mes joueurs soient prêts pour n’importe quel match. »

Le retour de Kimpembe

« Kimpembe, ça se passe bien mieux pour lui mais il est encore en phase de récupération. En revanche, Gonçalo Ramos est davantage prêt. »

Son équipe peut-elle encore rivaliser avec les cadors européens ?

« Je pense qu’on est déjà à un haut niveau. Certains matches vous plaisent plus ou moins. On va tout donner, on va attaquer, on va prendre des risques en défense. Si le Bayern est meilleur que nous, on va les applaudir et repartir au travail. »

Comment se défaire du pressing adverse ?

« Le pressing de l’adversaire, on peut s’en défaire de différentes manières. Chacun a sa solution. Je choisirai demain la mienne. »

Le PSG va-t-il revenir à la charge pour Joshua Kimmich ?

« Je ne fais aucun commentaire sur les joueurs qui ne sont pas dans notre effectif. »