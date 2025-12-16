Luis Enrique avant PSG / Flamengo: « Marquer l’histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à la marquer cette saison est un objectif »

Pour le compte de la finale de Coupe Intercontinentale, le PSG affronte Flamengo ce mercredi (18h sur M6 & BeIN Sports) au Qatar. A la veille d’un potentiel nouveau trophée pour les Parisiens, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

L’adversité de Flamengo (PSG TV)

« C’est un adversaire très difficile. Dans ce cas ce sera un match difficile. C’est une finale et il faut être attentif ».

Le premier club français a remporter ce titre

« Je ne savais pas cette statistique. Je pense qu’il y a peu d’occasions de jouer cette finale. On est conscient de l’importance de ce match, c’est beau de jouer cette finale. Cela représente beaucoup pour nous. On est content d’être ici ».

Le parcours depuis fin 2024

« Il y a des souvenirs très positifs sur la dernière saison. En ce moment je pense à avoir une continuité sur ce qu’on a vu la saison dernière. Le moment est venu de jouer cette finale et c’est important pour nous en tant qu’équipe et club. Pour nos supporters c’est important comme opportunité. Ce n’est pas facile de jouer une telle finale ».

Les finales du PSG en 2025

« Marquer l’histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à la marquer cette saison est un objectif. Une finale c’est un match particulier. Chaque action peut être décisive. Il faut avoir la motivation pour ce match. On est prêt. Sur le début du championnat on a montré la même mentalité que la saison. Flamengo est une bonne équipe donc ce sera difficile ».

A propos de Marquinhos

« Il manque la séance d’aujourd’hui mais il est prêt. On verra son état après la séance d’entraînement. On décidera demain s’il est là pour le début de match ou pas ».

La fin de la fatigue au PSG en début d’année ?

« Qui le sait? C’est impossible de savoir ça. Ce que l’on a montré sur les quatre derniers mois c’est la capacité à surmonter ce genre de situations. Je ne peux rien assurer sur le calendrier. Mais la coupure et les vacances en famille vont faire du bien. Il faut en profiter avant 2026 parce que les moments importants vont arriver dans toutes les compétitions ».

Flamengo termine sa saison, le PSG en plein milieu de la sienne

« C’est différent, ils arrivent après avoir gagné beaucoup de trophées et dans un moment important. J’aime leur manière de jouer au football, ils travaillent bien avec le ballon. Si vous vous rappelez comment ils ont joué lors de la Coupe du monde des clubs. On savait la difficulté avant ce match, on veut être prêt pour demain ».

L’importance du match pour Flamengo

« C’est très difficile de bien valoriser ce trophée. Quand tu perds, tu dis que ce n’est pas important. On a une chance d’écrire l’histoire du PSG. Aujourd’hui c’est très important pour Flamengo et c’est très important pour nous. On veut continuer d’écrire l’histoire de notre club. C’est une grande motivation pour nous, pour le club et je ne pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous ».

Sa vision du football sud-Américain et le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé

« Il le méritait mais ce n’est pas moi qui vote. J’ai joué l’Intercontinentale comme coach il y a dix ans. Là on va voir qui est meilleur entre le PSG et Flamengo. Ils ont une bonne équipe, ils ont battu Chelsea pendant l’été à la Coupe du monde des clubs. […]Personne ne doute du niveau des joueurs sud-américains. Personne ne doute de leur histoire. Ce n’est jamais une bonne chose de jouer contre un club brésilien. On sait que la finale va se jouer sur de petites choses. On est impatients de jouer cette finale ».

Le Flamengo de Luis Filipe en comparaison à Botafogo

« Botafogo jouait très défensif et regroupé. Flamengo ne joue pas comme ça, ils jouent très bien avec le ballon. […] Je pense que ça va être une finale passionnante, les deux équipes ont des footballs similaires. Je pense que ça va être une finale spectaculaire ».

L’ambiance des stades au Qatar

« Je me souviens de la dernière Coupe du monde avec l’équipe nationale. On était très bien ici. On va essayer de jouer la finale du mieux possible, on sait que Flamengo est une très bonne équipe ».

A propos d’Achraf Hakimi

« Achraf Hakimi est blessé, il ne peut pas jouer. Il est en convalescence, il ne peut pas jouer ce mercredi ».

Luis Enrique sur son homologue, Luis Filipe

« Je l’ai connu comme joueur et maintenant il est à Flamengo. Il fait du très bon travail. Ce sera bien de leur voir mercredi sur le terrain. Je lui souhaite plein de bonnes choses, simplement pas contre mon équipe ».

Une préférence pour cette finale de Coupe Intercontinentale

« J’avais dit que je ne voulais pas jouer Flamengo. Mais je ne peux pas donner d’opinion sur le FC Pyramids parce que je ne les avait pas analysé. Désormais ce que je sais, c’est que Flamengo est en finale ».