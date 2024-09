À la veille de la réception du Stade Brestois ce samedi, le coach du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

Un avis sur le litige Mbappé-PSG ?

« Non, je n’ai rien à dire sur cette question. »

La gestion de son effectif avec la longue série de matches à venir

« Il est évident que nous avons une planification de ce qui est le mieux pour notre équipe pour tout le long de la saison. La caractéristique de notre équipe, ce qui nous définit le mieux, c’est la polyvalence que nous avons. De très nombreux joueurs peuvent jouer très bien à des postes différents. Des attaquants qui peuvent jouer au milieu de terrain et des milieux qui peuvent jouer en défense. C’est la vertu majeure de l’équipe. Nous avons essayé de renforcer l’effectif durant le mercato et je me sens très tranquille. J’ai confiance et je pense que ça va nous donner des résultats, c’est l’objectif. »

Comment protéger les jeunes joueurs comme Barcola ?

« On le protègerait s’il n’y avait pas de journalistes parce que maintenant tout le monde parle de Bradley Barcola. Mais rappelez-vous après le match face à Newcastle, on disait qu’il ne pouvait pas jouer, qu’il n’avait pas d’expérience, que c’était un joueur qui n’était pas prêt pour la Ligue des champions. Notre chance est que Bradley Barcola est une personne très équilibrée, plein de bon sens, humble, il a de très bonnes valeurs familiales et c’est quelque chose qui se remarque. Il a pu gérer ses moments délicats contre Newcastle de la meilleure des manière, c’est-à-dire avec calme. Maintenant, c’est une version de Barcola très puissante. Il peut s’améliorer mais au fil de la saison il y aura des hauts et des bas pour tous les joueurs. Il faut gérer cela avec la plus grande normalité possible. Excusez-moi mais la presse veut toujours quelque chose de blanc ou noir, un climax ou un désastre, mais ce n’est pas la vie. Dans la vie, il y a beaucoup de nuances de gris. Mais dans ce sens-là, nous sommes très calmes. »

Le niveau affiché par Fabian Ruiz depuis quelques mois

« Pour moi, c’est la même chose que Bradley Barcola. L’année dernière, c’était l’un des meilleurs joueurs de notre effectif. Son Euro avec l’Espagne a été exceptionnel. Je suis ravi que les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, que ce soit en sélection ou en club. »

Le match PSG / Brest, le meilleur moyen de préparer la Ligue des champions ?

« Nous jouons trois jours avant de commencer la compétition. C’est une compétition extrêmement attrayante et c’est toujours très bon de jouer contre les meilleures équipes. »

Va-t-il faire plus de turnover en Ligue 1 avec le calendrier plus dense ?

« Bien sûr, le calendrier est assez différent, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement ma manière d’agir comme entraîneur. Je suis dirigé par des principes que j’estime être les meilleurs pour mon équipe. J’estime toujours que c’est mieux d’avoir 18-20 joueurs qui ont la sensation qui peuvent toujours entrer en jeu plutôt que 12-13. C’et peut-être une erreur de ma part mais pour moi c’est la chose qui m’a toujours donné le meilleur résultat. Maintenant qu’on joue tous les trois jours, je me sens toujours calme même si bien sûr il y a des joueurs qui pourraient recevoir des sanctions ou des blessés. J’ai confiance et je pense qu’on pourra gérer cette saison. »

Est-ce une possibilité de voir plus régulièrement associer Barcola-Dembélé-Kolo Muani ?

« Oui c’est sûr, sans aucun doute. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils vont jouer ensemble sur de très nombreux matches. Mais, je ne fais pas mon onze de départ en fonction d’où ils viennent, s’ils sont rapides ou lents. Mais c’est sûr, ils vont jouer ensemble. Et on a pu voir qu’ils s’entendent très bien en Equipe de France. C’est quelque chose que je peux aussi vérifier tous les jours à l’entraînement. »

Zaïre-Emery et Vitinha aptes ou forfaits pour PSG / Brest ?

« Pour demain, non. Ils ne seront pas là. »

Donnarumma jouera-t-il demain ? Si non, quel gardien sera titulaire ?

« Je vais y penser ce soir tranquillement quand je serai chez moi. La grande nouvelle c’est la naissance de Léo (le prénom de l’enfant, ndlr). C’est toujours une nouvelle magnifique pour sa famille et ses proches. Un Parisien de plus. C’est une grande nouvelle et aujourd’hui on lui a laissé la liberté de profiter de ce moment avec sa famille. Demain, je dirais d’abord aux joueurs qui vont commencer. Dans le cas de Gianluigi, c’est exceptionnel car il n’a pas besoin de s’entraîner et il vaut mieux être avec sa femme. »

Va-t-il continuer à jouer avec Asensio en faux numéro 9 ou Kolo Muani peut-il débuter le match ?

« En vérité, j’ai de très nombreuses options à ce poste et à d’autres postes. J’aime toutes les options, chacune apporte des choses différentes. Kolo Muani, Asensio, Kang-In Lee, Désiré Doué, João Neves, n’importe quel joueur m’apporte quelque chose. En ce moment, nous sommes dans une situation de polyvalence mais nous avons aussi la garantie que les joueurs qui vont jouer à ce poste vont le faire de la meilleure manière. Donc, je suis complètement détendu car je vais préparer ce match avec cette envie d’être connecté avec nos supporters. »

Ses conseils pour améliorer la finition de Dembélé

« En réalité, rien de spécial dans ce qu’on fait. Tous les entraîneurs ont fait la même chose avec tous les joueurs. On analyse la performance et le niveau de chacun des joueurs. On veut reproduire les situations qu’ils peuvent avoir dans les matches. La seule recommandation pour Ousmane mais aussi les autres attaquants, c’est toujours de chercher le joueur qui soit le mieux positionner dans le dernier tiers du terrain. Ça a l’air très simple mais parfois ce n’est pas fait. Mais c’est notre objectif en tant qu’équipe (…) Ils vont tous marquer et faire des passes décisives. Ce n’est pas nécessaire qu’un joueur marque des buts. La saison passée, Ousmane Dembélé n’a pas marqué beaucoup de buts mais pour moi ça a été l’un des joueurs les plus décisifs avec ce qu’il génère dans les phases de jeu. Une équipe, c’est comme un orchestre. Tout le monde ne doit pas jouer de la guitare, de la flûte de l’harmonica ou du tambour. Chacun son instrument. Ce qui est important c’est la coordination totale, tous ensemble à la recherche du même objectif. »

Un Kolo Muani plus libéré en sélection qu’au PSG ?

« J’essaye avec mes propres outils de chercher la meilleure version de chaque joueur et de l’améliorer. Le cas de Kolo Muani, on le connaît. C’est un joueur de très haut niveau, il n’y a aucun doute là-dessus. Une énorme pression pèse sur lui parce qu’il est venu dans son club et sa ville. Moi, je cherche la meilleure version de Kolo Muani. Je le vois chaque jour plus en confiance, plus relâché. Il a marqué des buts et c’est quelque chose qui permet de mieux conditionner un attaquant. J’ai aimé ce que j’ai vu l’année dernière. On peut améliorer la version de Kolo Muani et je pense que vous allez voir une version plus libérée de Kolo Muani, plus capable de trouver sa plénitude. Je crois que lorsque Kolo Muani est à la pleine expression de ses moyens, c’est un joueur de très haut niveau. »

Perçoit-il une différence dans la pression autour de son équipe, notamment en Ligue des champions ?

« Je crois que la saison dernière, nous avons été l’une des meilleures équipes défensives du championnat. Il y avait seulement une équipe qui avait encaissé moins de buts que nous. Cette année, notre objectif est d’être la meilleure équipe, aussi en terme défensif. C’est l’aspiration que nous avons. En terme d’état d’esprit et la mentalité, il est évident qu’il ne faut pas séparer le physique, la technique et la tactique. Il faut unir tout cela pour que l’ensemble soit fluide et qu’on puisse trouver les solutions dans toutes les situations. Il faut réussir à améliorer chacun de ces secteurs. L’an dernier la saison a été très bonne. L’équipe a déjà montré des indices clairs de ce que moi j’aime voir. »

A-t-il une durée d’indisponibilité pour Vitinha ?

« Je ne sais pas combien de jours il sera tenu à l’écart. Il a pu s’entraîner un peu aujourd’hui mais je n’ai pas idée encore. Les blessures font partie du football. En tant que professionnel, c’est quelque chose que le joueur doit apprendre à veiller au quotidien. Le club et les supporters doivent accepter ça. Le football est un sport de contact et quand il y a des contacts, il y a des blessures. »

Avec le nouveau format de la Ligue des champions, est-ce que ça va l’aider dans son évolution en rencontrant plus d’équipes de top niveau ?

« Non, en réalité je ne pense pas. Je préfèrerais ne pas être l’équipe qui a le pire calendrier dans le groupe le plus difficile. Je ne pense pas que j’ai besoin de ça. Je préfèrerais avoir un calendrier plus calme, plus facile. C’est vérifié que lorsque tu joues contre des équipes de très haut niveau, il y a toujours des points qui se répartissent entre ces équipes. Moi, ce que j’aimerais c’est d’avoir que des victoires mais ce n’est pas ce qu’on va avoir et c’est impossible que ça se passe comme cela. »

Le nouveau diffuseur DAZN peine à convaincre

« Je n’ai aucune information sur ce thème-là. Mais j’aimerais que le football soit beaucoup plus accessible pour tous les supporters et que les gens puissent profiter complètement de ce sport merveilleux. »

À quel type de match s’attend-il face à Brest ?

« On prépare le match sur ce que Brest a fait depuis le début de cette saison. Nous analysons aussi ce qu’ils ont fait la saison passée quand ils ont joué contre nous. Quand on a joué contre eux, nous avons rencontré de grosses difficultés. On prévoit que ce sera la même chose demain. C’est une équipe qui sait comment jouer. Elle a un niveau de Ligue des champions, elle a gagné ce droit l’année dernière. Ça va être un excellent jalon pour préparer la compétition à venir. Ce sera difficile demain, c’est certain. Ça va être une rencontre très disputée comme chaque match contre Brest. »