Luis Enrique : « Ça a été difficile dès les premières minutes »

En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon. Les Parisiens devront se relever contre Nantes mercredi soir.



Ce dimanche soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Surpris dès la cinquième minute, le club de la capitale a encaissé un deuxième but au quart d’heure de jeu. Face à une équipe bien en place défensivement, le PSG n’a pas réussi à faire trembler les Lyonnais, Khvicha Kvaratskhelia marquant trop tard (2-1). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a regretté la défaite de son équipe.

« Il faut l’accepter et féliciter Lyon »

« Il faut seulement que l’entraîneur qui est content parle. L’entraîneur qui n’est pas content, il ne doit pas parler, qu’est ce que vous en pensez ? Mon avis : je pense que l’entraîneur, quand tu perds, tu ne dois pas venir parler parce que tu es triste, tu n’es pas content. C’est très difficile pour l’entraîneur qui perd un match. Je rigole. Ce que je peux dire de ce match, c’est que ça a été difficile dès les premières minutes. On a vu que le match était très difficile et compliqué. Ils ont marqué deux buts sur leurs deux premières occasions. Après, on a continué à travailler, à chercher à être dans le match. La dernière chose très sympa, c’est qu’à la dernière frappe qu’on a faite, on a marqué un but. Après avoir frappé 23 fois, raté un penalty, c’est la dernière chance qui est entrée. Il faut l’accepter et féliciter Lyon. J’aime leur entraîneur et j’aime comme il joue. Ça a été compliqué dès la première minute. On peut voir que dans les cinq premières minutes, ils ont passé notre moitié de terrain, ils se sont procurés un coup de pied arrêté. Ça a été très difficile à défendre. À la première chance, ils ont marqué le but. Une efficacité maximale. Il faut l’accepter mais c’est difficile de savoir gérer tous ces moments parce que l’on est en train de chercher à gagner la ligue. Mais ce sera difficile parce que Lens est dans la compétition. Nous avons un calendrier très difficile avec beaucoup de matches. Il faut savoir gérer tout ça. La course au titre toujours-là ? C’est sympa pour vous, c’est sympa pour tout le monde. Mais pas pour les entraîneurs qui perdent. »