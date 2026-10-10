Luis Enrique : « Ce n’est pas facile de jouer ce type de match »

Ce samedi soir, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception du Mans. Avec une équipe remaniée, le PSG s’est imposé (3-1). Luis Enrique a salué la victoire de son équipe.

Trois semaines après sa victoire contre Marseille dans le Classico (1-2), le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du Mans dans le cadre de la sixième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée. Il aura fallu attendre l’entrée en jeu de Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Khvicha Kvaratskhelia pour voir le club de la capitale s’offrir une victoire importante, la troisième de suite en championnat (3-1). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique est revenu sur ce succès tout en saluant la performance de son adversaire du soir.

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« C’est important pour nous de continuer à gagner »

« Vous aviez dit que ce serait un match difficile ? C’est l’expérience. Mais la première chose que je voudrais souligner, c’est l’équipe de Le Mans. Ils ont très bien joué, ils ont été très courageux. Je dois féliciter Patrick Videira. C’est une très belle équipe. C’était difficile, compliqué, mais je pense que l’on a fait tout ce que l’on voulait faire. Pris des risques en alignant une équipe mixte ? Après la trêve internationale, ce qui est le plus important pour nous, c’est de gérer les minutes de tous les joueurs. Ça représente que normalement il y a des combinaisons de joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. C’est normal. Dans le football, il y a toujours des risques. L’entrée des Quatre Fantastiques ? Je suis sûr que si on avait fait l’inverse, c’est-à-dire que les quatre magnifiques, comme vous avez dit, avaient démarré le match et fait rentrer les quatre autres, il y aurait la même situation. C’est le football, ce n’est pas facile de jouer ce type de match. C’est important pour nous de continuer à gagner. Ce sont trois points importants. Surtout avec le programme qui arrive ? On est habitué, on aime beaucoup jouer ce type de match, partager les deux compétitions et chercher à être compétitif tout le temps. »