Luis Enrique : « Ce n’est pas le moment d’être à 100 % »

Après la victoire face à l’OL (2-0), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est montré satisfait de la performance de son équipe et notamment celle de ses remplaçants.

Dans le choc face à l’OL, le PSG n’a pas tremblé pour s’emparer de la première place de Ligue 1. Victorieux 2-0 des Gones, les Rouge & Bleu enchaînent un huitième succès de rang toutes compétitions confondues et confirment leur bonne dynamique actuelle. Après la rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est montré satisfait de la prestation de son équipe et a notamment salué l’apport des entrants, dans des propos rapportés par Le Parisien.

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L’importance des remplaçants dans cette rencontre

« C’est clair ! C’est très important pour montrer leur niveau, il faut ajouter aussi Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Ils méritent ça car ils méritent plus de temps de jeu. Je suis spécialement content pour eux. Je voudrais dédier à Kvara cette victoire. On est très fier de lui. On reste motivé en tant qu’équipe. Mais cette victoire est pour Kvara. »

Son regard sur la performance de Mika Godts

« Mika est un joueur ambitieux ; avec beaucoup de qualités. Il a seulement 21 ans. Il a démarré avec beaucoup d’envie, en voulant dribbler le deuxième joueur avant le premier. Cela ne marche pas comme ça. Il s’est mis une pression en tête. On a placé beaucoup de confiance en lui. On l’a signé pour longtemps. Il doit être calme et tranquille. Il avait besoin de ce but, c’est clair. On espère voir beaucoup de lui à l’avenir. »

Le PSG a-t-il atteint sa vitesse de croisière ?

« Non, c’est seulement le début de saison. Le chemin est très long. Nous sommes une équipe fiable, résiliente, et nous sommes compétitifs tout le temps. Après, on perd ou on gagne mais on cherche à gagner tout le temps. Ce n’est pas le moment d’être à 100 %. Je ne veux pas qu’on soit à 100% en ce moment. C’est notre rythme habituel mais on veut être à 100 % autour d’avril, plus ou moins. »

Les entrants qui font la différence depuis quelques matchs

« En tant qu’entraîneur, je suis spécialement content, plus que quand les titulaires marquent. Ils montrent leurs qualités et surtout leur niveau mental. C’est ça être une équipe ! On l’a montré ces trois dernières années. On espère que ce sera comme ça à l’avenir. »

👀 Clément Grenier, notre consultant, a bien analysé la tactique de Luis Enrique ! https://t.co/XuASxwAJMU — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2026