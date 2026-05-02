Luis Enrique : « Ce résultat est dommage car on avait besoin des trois points »

Avant d’aller défier le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions, le PSG a concédé le nul contre Lorient. Luis Enrique a regretté que son équipe n’ait pas gagné ce samedi.

Ce samedi après-midi, le PSG voulait s’imposer contre Lorient pour préparer de la meilleure des manières sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich et prendre provisoirement neuf points d’avance en tête de la Ligue 1 et se rapprocher un peu plus du titre. Avec une équipe remaniée, le PSG a concédé le match nul malgré plusieurs occasions franches, trois poteaux, et avoir mené deux fois durant la rencontre (2-2). À l’issue de la rencontre, en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce nul, a affiché ses regrets de ne pas l’avoir gagné. Il a également rendu hommage à Lorient.

La prestation de ses joueurs

« En premier lieu, je voudrais souligner la performance de Lorient et la manière dont ils jouent. C’est une équipe difficile à presser et c’est toujours positif pour moi en tant que coach de voir des équipes courageuses. Je suis content de la performance de tous mes joueurs, même si j’attends toujours plus, c’est normal. Mais en termes d’efforts, on a bien fait le boulot. On aurait mérité de gagner le match. Ils ont marqué deux buts sur deux actions, on avait besoin des trois points mais il faut l’accepter. Le championnat est encore ouvert. »

Estimez-vous avoir préparé correctement votre demi-finale retour ?

« On a fait seulement jouer deux joueurs qui étaient titulaires mardi soir. On a cherché à contrôler de la manière que l’on souhaitait. On cherchait à gagner le match mais on a raté cet objectif. »

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Était-ce un match difficile à gérer après toutes les émotions vécues mardi ?

« C’est très difficile, en termes de motivation, quand tu as joué un match important dans une ambiance incroyable, de passer ensuite au championnat. On est habitués à cela et je cherche à demander à mes joueurs beaucoup plus à chaque match, chaque entraînement. Je veux souligner aussi l’ambiance, le samedi à 17 heures. C’était une ambiance de Ligue des champions. Je l’ai dit aux joueurs que c’était une ambiance incroyable. Ce résultat est dommage car on avait besoin des trois points. »

Les prestations de Renato Marin et Pierre Mounguengue

« Ce n’est pas facile quand tu joues au Parc pour la première fois de ta carrière ! C’est une ambiance positive mais ce n’est pas facile à gérer. On a trois gardiens de très haut niveau et Renato est prêt. Il a été bien, il n’a pas eu de chance sur les deux buts concédés. On a pensé à donner du repos à Doué et donner de l’opportunité à Pierre de jouer ses premières minutes. Il a été bien, comme le reste de l’équipe. »