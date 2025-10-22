Luis Enrique : « C’est beau de voir l’équipe prendre un tel plaisir »

Ce mardi soir en Ligue des champions, le PSG a livré un récital sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7). Une performance XXL qui a marqué les esprits.

Le PSG a sorti un match de champion d’Europe en Allemagne. Sur la pelouse du Bayer Leverkusen, les Rouge & Bleu ont été en démonstration avec une victoire record à l’extérieur sur le score de 2-7. Une performance de haut vol saluée par Luis Enrique en conférence de presse d’après-match.

La performance du PSG

« Je dois dire que c’est toujours compliqué de jouer à l’extérieur, quelle que soit l’équipe. Leverkusen est une équipe difficile à jouer. Ils commencent un nouveau projet. Je pense qu’on a mérité cette victoire même si ça a été difficile. »

Son regard sur la performance de Vitinha

« Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable, il contrôle le match et le ballon aux moments les plus importants, il contrôle tout ce que nous devons faire, c’est un joueur incroyable. Beaucoup m’ont critiqué quand je l’ai mis au poste de numéro 6. Mais il peut jouer dans toutes les positions tellement il a de qualités. Mais aujourd’hui il faut surtout parler de notre ADN, de la façon dont on joue, dont on cherche tout le temps à attaquer comme au Parc des Princes. On doit continuer à jouer de cette manière très attractive pour nos supporters. On est contents, de ces trois victoires mais il faut continuer dans ce groupe compliqué. »

Cette large victoire est-elle un message envoyé aux adversaires ?

« C’est difficile de voir une équipe qui cherche à tout gagner. On l’a fait l’an passé on va essayer de le refaire. Ce sera compliqué. Mais on a la confiance acquise l’an passé. Notre objectif est réel et possible. Ce sera difficile car il y a 4 ou 5 équipes du même niveau que le nôtre. Mais on est exigeants et on veut continuer. »

Une pression en moins pour son équipe depuis la victoire en Ligue des champions ?

« Je pense que c’est la chose positive quand tu gagnes pour la première fois : avant de gagner, tu ne sais pas que tu peux gagner. Aujourd’hui, tout le monde sait à Paris que nous pouvons gagner. Tous les joueurs le savent. Ce n’est pas facile parce qu’il y a beaucoup de concurrence. Il faut continuer sur cette idée. On veut toujours continuer à s’améliorer. C’est beau de voir l’équipe prendre un tel plaisir, c’est une fierté de la voir jouer comme ça. »

L’expulsion de Zabarnyi, un tournant de cette rencontre ?

« Ce sont des moments compliqués dans les matchs. On a montré la saison passée et celle d’avant, qu’on peut surmonter n’importe quelle situation. Quand tu as l’idée de jouer toujours de la même manière, c’est plus facile. Tu ne penses qu’à ce que tu dois faire comme à chaque match. Quand on joue à 10 contre 10 et qu’ils reviennent à un partout, ça a été la clé du match car on marque trois buts dans les dix dernières minutes de la première période. »

La sérénité du PSG à surmonter les épreuves

« La saison dernière, ça a été très difficile lors des premiers matches, ça a été une histoire incroyable. Cette année, la confiance est là. Nous savons que nous pouvons jouer contre n’importe quel adversaire. En même temps, c’est toujours des situations difficiles à gérer. Ce début de saison a été très bizarre et difficile pour nous. Mais on a surmonté ces moments. On a gagné ces trois premiers matches de Ligue des champions, on est bien classés en Championnat. Il faut continuer et penser au prochain match. Nous sommes contents et fiers de cette équipe. »