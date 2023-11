Avant le match face à l’AS Monaco, Luis Enrique a rappelé son exigence au quotidien avec ses joueurs dans un entretien à Prime Video.

Arrivé au PSG cet été, Luis Enrique a pour objectif de lancer un nouveau cycle. Pour cela, le technicien espagnol compte mettre en place ses principes de jeu. Connu pour son jeu de possession, le coach de 53 ans cherche aussi à améliorer individuellement ses joueurs. Dans un entretien accordé à Prime Video vendredi, Luis Enrique a été questionné sur son effectif et sur les performances d’Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. S’il se montre très satisfait, il attend toujours plus de ses joueurs.

Est-ce impossible de remplacer Warren Zaïre-Emery ?

« Si c’est possible bien sûr. En plus avec un effectif comme celui du PSG, où il n’y a que des joueurs internationaux en grande majorité. Est-ce plus difficile alors ? C’est le football, c’est la vie, les blessures font partie du football. Avec l’effectif que j’ai, je ne peux pas me plaindre, et je ne me plains pas. J’ai hâte de voir jouer ceux qui vont remplacer Marquinhos et Warren. »

Hakimi est devenu plus mature cette saison

« Il me plaît beaucoup, parce que c’est un joueur offensif qui aime défendre avec agressivité. Et pour nous c’est le joueur idéal. Mais Haki a aussi beaucoup de choses à améliorer dans de nombreux aspects du jeu. C’est ce que je cherche à générer chez le joueur : ne jamais être satisfait, qu’on marque 3 buts ou qu’on fasse 4 passes décisives, il ne faut pas, comme vous dîtes en français, ‘dormir sur ses deux oreilles’. Il a de l’ambition et si ce n’est pas le cas je lui rappellerai. »

A-t-il eu le temps de parler avec Mbappé du fait qu’il attend encore plus de sa part ?

« J’ai une très bonne relation avec Kylian. Depuis le premier jour, les joueurs savent que je suis exigeant. Lui le premier, comme tous. Mais à fortiori, un joueur de son niveau qui a chaque fois, veut améliorer son jeu, faire de bons matches, jouer toutes les minutes, qui veut marquer des buts, et qui veut gagner des titres. Je veux qu’il soit jamais satisfait. Mon travail d’entraîneur, c’est d’être exigeant. J’aime qu’ils s’entraînent bien, qu’ils jouent bien et soient compétitifs. Il n’y a pas de place pour le repos et le relâchement. On le demande à tous et plus spécialement aux joueurs importants comme Kylian. »