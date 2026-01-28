Luis Enrique : « C’est comme ça, on connaît les barrages »

Ce mercredi soir, le PSG affrontait Newcastle lors de la dernière journée de la phase de ligue des champions. Les Parisiens ont concédé le nul et devront passer par les barrages.

Le PSG souhaitait se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions directement avec une place dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais dans un match où il a encore une fois pêché dans la finition, le PSG a concédé le nul contre Newcastle (1-1) et devra encore une fois passer par les barrages pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique a évoqué la descente dans le classement du PSG (11e), qui va l’obliger à jouer sa qualification en huitièmes de finale lors des barrages.

« C’est comme ça, le football »

Devoir passer par les barrages, un problème ou pas du tout ? Je ne sais pas. Je dois attendre. C’est comme ça, le football. Aujourd’hui, c’est dommage, parce que je pense que l’équipe aurait mérité plus. On a raté un penalty, on a raté des occasions. Quand on a pris le but, ça a fait mal et on a été un petit peu moins bien en deuxième mi-temps. Mais, c’est comme ça. On connaît les barrages. Ce sera difficile parce que c’est la Champions League. On cherchera à être prêts. La performance de l’équipe ? Aujourd’hui, c’est très facile de valoriser ça de mauvaise manière. Mais, je pense que notre manière de gérer ça, c’est correct. Aujourd’hui, je pense que l’on mérite de gagner le match mais cela n’était pas facile. Newcastle est l’équipe du pot 4, c’est incroyable. Elles sont toutes les équipes en difficulté pour nous. Mais j’ai l’impression que cela a été très difficile, notre groupe, mais c’est la meilleure préparation pour aller aux barrages et pour aller aux éliminatoires si on gagne les barrages. On est habitué aux difficultés et j’aime la difficulté. »