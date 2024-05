Pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG rattrape son match en retard face à l’OGC Nice. A la veille de la rencontre, Luis Enrique a tenu son point presse traditionnel depuis le centre d’entraînement du club de la capitale.

Warren Zaïre-Emery veut jouer les Jeux Olympiques

« En vérité, je ne connaissais pas cette déclaration. Je ne lis pas le journal, je n’écoute pas la radio. Je n’en sais rien, il y a le désir du joueur et une autre très différente qui sont les intérêts du club, qui paie le joueur ». Le coach du PSG a ensuite expliqué que la décision sera prise à tous les étages du club.

Le message de Luis Enrique pour la finale de Coupe de France

« Pour arriver préparé à la Coupe de France, il faut de la compétition dans les jambes, chaque match doit être joué avec des standards élevé. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer au PSG. L’attitude l’engagement le comportement doivent être à leur maximum, c’est ça qu’on cherche au PSG depuis que je suis ici. Celui qui n’est pas préparé à ça, qui n’est là que quand ça l’intéresse, celui qui a d’autres priorités liés à des intérêts individuels qui ne sont pas ceux de l’équipe, il ne jouera pas au PSG. C’est un message très clair ».

La motivation qu’attend Luis Enrique de ses joueurs

« Ce dont j’ai besoin c’est de joueurs motivés. J’estime que chez nous, dans cette équipe, tous les matchs comptent. Après avoir perdu contre Toulouse j’étais très en colère, dégoûté. Tous les joueurs n’ont pas cette mentalité ».

Luis Enrique à propos de Manuel Ugarte

« Je ne crois pas que ce soit juste de faire une analyse individuelle maintenant. Les chiffres sont là, les temps de jeu que je donne à mes joueurs, mais il faut attendre la fin de la saison pour faire un bilan aussi juste que possible. A parti de là, notre objectif est que l’année qui vient l’équipe soit plus forte. On y travaille depuis le début de la saison. C’est un grand défi, qui est très stimulant ».

A lire aussi – OGCN / PSG : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour la J32

Une déception de ne pas être entraîneur de l’année en L1 ?

« Non pas du tout. Je félicite vraiment Eric Roy qui a gagné ce trophée qui l’a gagné de façon absolument mérite, c’est l’une des huit équipes avec le plus petit budget, ils se sont battus de façon incroyable. Je le félicite non seulement lui mais aussi d’autres collègues qui nous ont rendu les choses difficiles ».

Une question sur l’avenir de Kylian Mbappé …

« Je crois qu’aujourd’hui il pleut, mais c’est aussi une très belle journée parce qu’on peut sentir cet air différent, j’aime beaucoup les jours de pluie, ça me rappelle ma terre de Gijon. Je suis Asturien à 100%, et je crois que j’ai parfaitement répondu à ta question ».

L’avertissement de Luis Enrique à ses joueurs

« Non, pour dire la vérité, ça m’est égal d’être invaincu à l’extérieur. En revanche, c’est important pour moi de savoir qui veut porter ce maillot du Paris Saint-Germain, qui veut défendre les couleurs, qui veut représenter la capitale de la France, qui veut représenter les supporters, c’est ça qui est important pour moi, qui va donner 100% même s’il joue un match sans importance. C’est le joueur que je veux pour représenter le club la saison prochaine. Le contexte de demain est parfait pour voir de quel bois on est fait ».