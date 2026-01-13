Luis Enrique : « C’est injuste mais il faut l’accepter »

Ce lundi, le PSG a été éliminé par le Paris FC (0-1) en 16es de finale de la Coupe de France. Une défaite injuste aux yeux du coach Luis Enrique.

Double tenant du titre, le PSG ne conservera pas sa Coupe de France cette saison. Opposés au Paris FC en 16es de finale de la compétition, les Rouge & Bleu se sont inclinés (0-1) suite à un but de l’ancien Parisien, Jonathan Ikoné. Pourtant, les champions d’Europe ont largement dominé la rencontre mais ont fait preuve d’un manque d’efficacité criant face à un Obed Nkambadio en état de grâce (7 arrêts). En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu sur la défaite de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Comment expliquer cette défaite ?

« Je pense que c’est très facile de définir ce match. C’était un match très compliqué, mais on a très bien joué. On a bien fait le boulot, on a dominé le match. Dans le foot, il faut marquer des buts, ils en ont marqué un, pas nous. C’est comme ça le football. Je suis heureux du collectif et des individualités. C’est injuste mais il faut l’accepter. Je souhaite le meilleur au PFC, mais je suis content de ce que j’ai vu. »

Cette défaite peut-elle servir d’avertissement pour la suite ?

« Si tu regardes le résultat peut-être. Pendant le match, on a été très supérieurs, mais tu dois savoir perdre. Et dans ce cas, c’est clair que c’est un résultat tellement bizarre. C’est une compétition que nous aimons et ce n’était pas notre objectif d’être éliminé. Il faut l’accepter. Mais si je dois perdre un match, j’aimerais perdre des matchs de cette façon. »

L’équipe a-t-elle vraiment fait tout ce qu’il fallait sur le terrain ?

« C’est difficile de faire mieux qu’aujourd’hui car on a dominé, on a tout fait en première et en deuxième période. Il faut juste marquer des buts. C’est ça le football. Quand tu regardes le résultat, ce sont les buts qui comptent. La performance était de très haut niveau. »