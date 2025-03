Luis Enrique : « C’est la meilleure première période de la saison »

Le PSG a livré un récital face au LOSC (4-1) après une première période de haut vol et prépare au mieux le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool.

Le PSG est prêt pour son match face à Liverpool. À J-4 de son huitième de finale aller de Ligue des champions, le club parisien recevait le LOSC à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Et les joueurs de Luis Enrique ont livré une première période de haut vol pour un résultat final de 4-1 face à une équipe lilloise impuissante. Après la rencontre, le coach parisien a réagi à la performance de sa formation au micro de DAZN.

Est-il satisfait de la performance de son équipe ?

« Je suis très heureux, très satisfait. Je pense que c’est la meilleure première période de la saison parce qu’on était face à une équipe qui joue la Ligue des champions. On a réussi à marquer quatre buts et à se créer beaucoup d’occasions. Je pense que c’était vraiment une première période totalement accomplie. »

Cette victoire face au LOSC, la préparation parfaite pour le match face à Liverpool ?

« C’est parfait mais je parlais de la manière dont ils défendent et attaquent, il y a des choses similaires entre la manière dont Lille nous presse et la manière dont Liverpool va presser. Mais, c’est une autre compétition et un autre match. Ça va être difficile pour les deux équipes, pas seulement pour nous mais pour eux aussi. »

16 buteurs différents cette saison au PSG, un coach épanoui ?

« Pour être honnête, je ne fais pas vraiment attention à qui marque. L’important, c’est de remporter le match et on a cette mentalité. On est une vraie équipe parce que chaque joueur peut marquer et chaque joueur peut faire des passes importantes. Je suis évidemment très content. »