Luis Enrique : « C’est la tête qui ne va pas en ce moment »

Avant de retrouver Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné contre Monaco ce soir. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a reconnu que son équipe était en difficulté.

Le PSG voulait mettre la pression sur Lens et préparer au mieux son huitième de finale aller de la Ligue des champions avec la réception ce vendredi soir de l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Mais c’est raté, avec une défaite des Parisiens contre les Monégasques (1-3), qui pourrait permettre aux Lensois de recoller à un point. Le PSG n’a pas réussi à se défaire du bloc bas de Monaco et a été fébrile défensivement pour concéder sa quatrième défaite de la saison en championnat. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a évoqué ce revers parisien, ne cachant pas que son équipe est en difficulté en ce moment.

Comment il explique la défaite

« On a été très imprécis dans plusieurs parties du match. On a vu des erreurs inhabituelles. Quand on fait ça contre une équipe dans une excellente dynamique, on le paie. On a fait un cadeau pour commencer. Et beaucoup d’imprécisions. »

Avez-vous vu des choses cette semaine à l’entraînement qui laissaient présager pareil issue ?

« Non. C’est le principe des entraînements et de la compétition. Je ne veux pas perdre la confiance dans cette équipe en ce moment. On a montré cette mentalité de continuer jusqu’à la fin. Ce n’est pas le meilleur résultat mais nous aimons les difficultés. »

Des difficultés mentales ?

« Clairement. C’est la tête qui ne va pas en ce moment. J’ai perdu beaucoup de matches dans ma carrière, c’est une sensation bizarre, qui ne plaît jamais. Il n’y a pas une clé dans une défaite. C’est multifactoriel. La confiance ne s’achète pas à Monoprix. On est clairement en difficulté. Il faut avoir l’espoir de changer ça.«

Ne pas perdre la confiance, dites-vous. Est-ce à dire que vous n’êtes pas inquiet avant la C1 ?

« Ce que j’ai dit, c’est ce que j’ai dit. Rien de plus. »

Comment inverser la situation contre Chelsea ?

« C’est le moment de parler de Monaco. Il n’y a pas de conclusions en vue de la Ligue des champions. Nous en parlerons la veille et le jour du match. »

L’absence de Dembélé peut expliquer les difficultés ?

« Non. Je n’ai rien à dire sur ce sujet. »

Le PSG capable de switcher en Ligue des champions ?

« C’était un match bizarre. Il faut accepter nos erreurs, de différents joueurs. C’est un moment difficile à changer. J’ai connu cette situation beaucoup de fois dans ma carrière. C’est à nous de corriger cela. Je veux être optimiste avec mes joueurs pour retrouver notre niveau. »

Comment retravailler défensivement ?

« Le premier but est un cadeau, inhabituel dans le football professionnel. Nous sommes l’une des meilleures équipes défensives du championnat et de la Ligue des champions. Ce n’est pas une habitude de prendre des buts. Je cherche à contrebalancer le moment pessimiste. On peut changer la situation et c’est ce que nous chercherons à faire dans l’avenir immédiat. »





















































































