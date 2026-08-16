Luis Enrique : « C’est la vie, c’est le football, il faut l’accepter »

Le PSG s’est incliné contre Lens ce dimanche soir lors du Trophée des champions (1-0). Malgré la défaite, Luis Enrique a aimé la prestation de son équipe.

Il n’y aura pas de deuxième trophée en quatre jours pour le PSG. Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa mercredi soir (2-1), le PSG s’est incliné ce dimanche soir sur la pelouse de Bollaert contre le RC Lens lors du Trophée des champions (1-0). Dominateur, le club de la capitale a pêché dans la finition et est tombé sur un Lens bien organisé et ultra-efficace avec un but sur sa seule action du match. À l’issue de ce revers, Luis Enrique a tenu à saluer la performance de son équipe malgré la défaite.

« On a fait un très bon match »

« Toujours dur de perdre une finale ? La première chose positive, c’est que si tu joues une finale, c’est que tu as fait quelque chose de bien. Après, je pense que l’on a joué à un niveau supérieur à ce que j’attendais. On a fait un très bon match. On a créé des situations pour marquer des buts, mais à la fin, le football c’est comme ça. On a encaissé ce but incroyable après une frappe complètement ratée. Mais il faut féliciter l’adversaire et attendre une autre finale, lance le coach du PSG au micro de Ligue 1 +. L’équipe fatiguée par rapport au match de mercredi ? Non, fatigué non, sinon on ne va pas s’entraîner. À ce moment de la saison, j’ai vu des situations de jeu très positives et on est très contents de ce que l’on a fait en première et en deuxième mi-temps. Après, le match a un peu changé quand ils ont été réduits à 10. Mais je me répète, on a fait un bon match. L’état d’esprit des joueurs ? C’est la vie, c’est le football. Il faut l’accepter, il faut féliciter l’adversaire parce qu’ils ont tout fait pour gagner ce match. Il faut continuer. »