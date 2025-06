Luis Enrique : « C’est le moment de retrouver la compétition et d’aller décrocher la Coupe du Monde des Clubs »

À quelques jours de l’entrée en lice du PSG à la Coupe du monde des clubs, le coach parisien, Luis Enrique, a affiché ses ambitions dans cette compétition.

Après un quadruplé historique, le PSG vise désormais le sacre mondial. Dans ce nouveau format de la Coupe du monde des clubs, les champions d’Europe sont annoncés comme l’un des favoris pour la victoire finale. Arrivés ce mardi soir en Californie, les Rouge & Bleu ont déjà entamé leur préparation avant leur entrée en lice dans la compétition face à l’Atlético de Madrid dimanche soir (21h en France sur TF1 et DAZN).

« On est prêt à affronter tous les clubs »

Après son arrivée sur le sol américain, le coach parisien, Luis Enrique, a accordé quelques mots à la FIFA, dans des propos rapportés par le site officiel du club. Et le technicien espagnol se montre ambitieux. « Jouer la Coupe du Monde des Clubs est fantastique. Nous sommes impatients de débuter les entraînements et de débuter la compétition dimanche prochain. Avoir été sacré champions d’Europe pour la première fois de l’histoire du club est incroyable pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, c’est le moment de retrouver la compétition et d’aller décrocher la Coupe du Monde des Clubs », a déclaré le coach parisien avant de se pencher sur la prochaine rencontre face à l’Atlético de Madrid. « Nous allons disputer une compétition unique, nouvelle. On est très heureux d’être ici, c’est maintenant le moment de récupérer avant de débuter la préparation (…) On va débuter cette compétition par une rencontre face à un club européen, l’Atlético de Madrid. On se connaît très bien car on s’est affronté en Champions League cette saison. Ce sera un match difficile mais on est prêt à affronter tous les clubs. »