Luis Enrique : « C’est un match pour améliorer notre condition physique »

Pour son premier match de préparation, le PSG s’est lourdement incliné face à Majorque (0-3). Mais, pour Luis Enrique, le plus important était ailleurs.

Dix jours après avoir repris l’entraînement, le PSG disputait, ce mercredi soir, son premier match de préparation pour l’exercice 2026-2027. Face à une équipe de Majorque déjà en jambes pour préparer sa saison, une équipe jeune du PSG, privée de nombreux cadres, s’est lourdement inclinée en Espagne (0-3). Pour cette rencontre, Luis Enrique a donné du temps de jeu à de nombreux Titis.

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« On attend le retour de nos internationaux pour voir véritablement notre équipe »

Malgré cette lourde défaite, le technicien espagnol a rappelé que cette rencontre devait avant tout permettre d’améliorer la condition physique de ses joueurs : « C’est difficile de faire une analyse juste. Je pense qu’on a fait une première mi-temps intéressante, mais on a fait une erreur sur le deuxième but concédé et ça a été difficile. Mais je suis content de ce que j’ai vu, j’ai vu des Titis jouer très bien. C’est un match pour améliorer notre condition physique. Ce n’est pas le résultat que l’on aurait aimé, mais le football est comme ça », a déclaré le coach parisien à PSG TV, avant de poursuivre. « Quand tu joues contre le Paris Saint-Germain, c’est une motivation pour toutes les équipes, c’est normal. C’est notre première semaine de préparation, on a eu beaucoup de Titis dans l’équipe. Ce sont des joueurs très jeunes, et je dois souligner leur niveau et leur mentalité. Dans trois jours, nous allons jouer un nouveau match de préparation (face à Manchester United, le 8 aoît). C’est normal, on attend le retour de nos internationaux pour voir véritablement notre équipe. »