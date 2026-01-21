Luis Enrique : « C’est un sport de merde le football »

Le PSG s’est incliné contre le Sporting ce mardi soir en Ligue des champions (2-1). Luis Enrique a salué la performance de son équipe malgré la défaite.

Supérieur au Sporting durant toute la rencontre, le PSG s’est tout de même incliné contre le club portugais ce mardi soir lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-1). Malgré de très nombreuses occasions, le PSG n’a fait trembler les filets qu’à une reprise alors que le Sporting a marqué ses deux buts sur ses deux seules vraies occasions. Présent en conférence de presse d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur cette défaite injuste de son équipe, qui a joué son meilleur match de la saison à l’extérieur selon le coach du PSG.

Comment expliquer cette défaite ?

« C’est très facile à expliquer. C’est le football. C’est notre meilleur match à l’extérieur cette saison. On a été meilleur que l’adversaire. On a mérité de gagner clairement. C’est décevant, très injuste. C’est clair et vrai que le match se gagne quand on met des buts. Je suis très fier de mes joueurs et de mon équipe. C’est la personnalité dont on a besoin pour aller loin dans la compétition. Je suis confiant pour l‘avenir. Avec ce caractère, on est prêt partout, dans tous les stades. »

L’entrée d’Illia Zabarnyi a déstabilisé la défense ?

« (Il sourit) On a fait le dernier changement parce que Fabian Ruiz était blessé. S’il y a des problèmes, ce sont les problèmes de l’entraîneur. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Il n’y a pas qu’une équipe sur un terrain. C’est un sport de merde le football ! C’est un sport injuste. Il faut l’accepter. Cela m’est arrivé souvent dans ma carrière. Comme à Bilbao (0-0) où on était meilleur ou contre le PFC la semaine dernière. C’est frustrant. Vous aimez les critiques mais je suis très fier de mes joueurs. C’est la meilleure façon d’aller loin dans la compétition. »

Une défaite qui peut faire mal à la tête ?

« On est habitués. Je ne peux être plus fier. On a contrôlé tout le match. Mais on perd, c’est incroyable ! »

Comment redonner confiance ?

« On a mis deux buts annulés. On a été agressifs en défense, on a maitrisé le match, on a dominé. Notre frustration dans les cinq dernières minutes nous amènent à faire des erreurs. S’il faut jouer les barrages, on est prêts, clairement. Tout le monde sait quelle type d’équipe nous sommes. On est prêts à le montrer. »

Faut-il frapper plus souvent de loin ?

« On en a parlé avant le match. On a frappé. Pas beaucoup mais de manière suffisante pour gagner. Les espaces face à un bloc bas ne sont pas dans l’axe mais dans la projection sur les côtés. Je me répète: je suis très fier de la personnalité de notre équipe. Le football, c’est comme ça. C’est un résultat très très injuste. »





















