Luis Enrique : « C’est un titre important pour le PSG »

Ce dimanche, le PSG a remporté le Trophée des champions en s’imposant contre Monaco (1-0). Luis Enrique estime que son équipe a mérité la victoire, même si elle s’est décantée en toute fin de match.

Le PSG, dans une rencontre qu’il a totalement dominée, a dû attendre les derniers instants des arrêts de jeu pour marquer et s’offrir le Trophée des champions, le 13e de son histoire (1-0). Avec plus de 25 tirs, le club de la capitale a encore une fois pêché dans la finition, même si cette fois-ci il a réussi à faire trembler les filets au moins une fois.

« Le résultat est mérité«

Présent en conférence d’après-match, dans des propos relayés par L’Equipe, Luis Enrique a estimé que la victoire de son équipe reflétait sa domination lors de ce Trophée des champions. « C’était un grand match, avec deux équipes qui jouent bien au foot. Le résultat est mérité et reflète notre domination, contre l’une des meilleures équipes en France et en Europe. Nous avons joué une bonne finale et c’est un titre important pour le PSG. C’était très spécial de jouer cette finale ici à Doha au Qatar, sur ce terrain, nous sommes très heureux de démarrer 2025 de cette manière. »